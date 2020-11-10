【糖尿病】低升糖食物有助穩定血糖水平　營養師：即食麵轉意粉或蕎麥麵【附飲食建議】

▲ 註冊營養師劉惠汶Vivien教我們如何從飲食上預防糖尿病。

香港人常常外出用膳，或者叫外賣，長期攝取高油鹽糖的食物，難免增加身體負擔。適逢11月14日是世界糖尿病日，TOPick請來澳洲註冊營養師劉惠汶Vivien教大家如何從食物入手，預防糖尿病。

Vivien表示香港人出外進膳普遍選擇炒粉麵飯或者快餐，這類型的食物含較高熱量，因為油、鹽、糖相對較高。如果整體熱量攝取較多，消耗較少，久而久之有機會影響體重。因此，外出用膳或者叫外賣跟糖尿病風險有密切關係。

一碟揚州炒飯，它含有約1200卡路里，即是千卡，熱量相若5碗飯。此外，它有接近10茶匙的食油及1茶匙的食鹽。

根據衛生署的建議，成年人一天內攝取的主食油最好控制在6至7茶匙的油份，而食鹽最好保持在不多於1茶匙。由此可見，一碟炒粉麵飯的熱量、糖份、油份、鹽份有機會較高。

較健康的食物選擇

Vivien建議大家盡量避免選擇加工肉類，例如腸仔、午餐肉、火腿或者丸製品、漢堡扒等等。因為這類型的食物的飽和脂肪有機會較高。大家可以新鮮食材取代加工肉類。

Vivien以常見的茶餐廳早餐為例，如一個餐肉火腿公仔麵，可以轉做例如蕃茄鮮牛肉通粉，或者豬潤米粉等等。

吃肉類時，可以把一些皮位、近骨肉類及腩位，取替做一些比較瘦的部位。例如牛腩河轉做海南雞去皮白飯，或者燒鯖魚定食、瘦叉燒飯等等。

醬汁方面，最好當然能走汁，但如果不能「走汁」，「少汁」、「邊上」或「另上」都是一些小策略。

【同場加映：吃太多高糖食物，容易增加患胰臟癌風險；吃太多高升糖食物，容易有脂肪肝】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

進食低升糖食物穩定血糖水平

Vivien建議大家平日飲食上注意模式及食物款式，有助穩定血糖水平，長遠來說有助控制體重，預防糖尿病。

第一，少食多餐，當我們血糖開始下降時會容易出現很肚餓的情況，也因此令我們下一餐進食的份量多了，少食多餐令我們保持飽腹感，減少多吃的情況。

第二，留意每一餐碳水化合物的攝取量及控制碳水化合物的攝取量，有助穩定血糖平穩度，糖尿病患者需更留意。

第三，選擇碳水化合物時，盡量選擇低升糖指數的碳水化合物，對血糖的影響比較少，會慢升慢跌。除了可以讓我們的血糖平穩度高之外，亦有助增強我們的飽肚感，延長我們飽肚的時間，繼而可控制整體熱量攝取，避免因為太肚餓而多了吃雜糧。

低升糖飲食方法

Vivien分享了一些由高升糖指數轉做低升糖指數的飲食方法：

白米飯或白粥轉做紅米或藜麥

薯仔轉做粟米、腰豆、鷹嘴豆

即食麵轉做意粉、蕎麥麵

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣