【好人好事】港媽一湊二等小巴滿座飛站　好心人截的士邀坐順風車拒收錢

▲ 有港媽一湊二等小巴卻遇上滿座飛站，一位好心女士截的士，邀請她坐順風車。

媽媽獨自帶小朋友出街少不免大包小包，有時還有BB車，她們都很感謝在路上伸出援手的陌生人。近日有港媽在社交媒體分享一則好人好事，她一湊二等小巴卻遇上滿座飛站，一位好心女士截的士，邀請她坐順風車又拒收車錢。

該名港媽周日（8日）於facebook群組「青衣街坊吹水會」以「好人好事」為題發帖，表示上周六（7日）下午約1時半時，她帶著兩名年幼子女在青衣青綠街409小巴站排隊等車，可是遇上「小巴爆滿飛站難於上車一段時間」。

怕好心人因BB車多付車資

在小巴站排在港媽前的短髮女士截的士後，回頭問她「是否出荃灣 / 千色」，著她一起上車，港媽邊行動邊說好，並表示要夾車錢。她指出︰

短髮女士話唔洗夾錢，反正趕時間自己點都要搭的士。

▲ 好心的短髮女士不收港媽的士錢，還表示「俾小朋友買嘢食」。（圖片來源︰「青衣街坊吹水會」fb群組）

不過，準備落車時港媽已準備好車錢給短髮女士，只是︰

佢冇收我錢，仲話俾小朋友買嘢食，佢趕時間走先。

因此她就搭了一程「免費順風車」，並想借帖文再次多謝短髮女士。她後來想起，「當時我仲手持多部BB車上的士」，不知的士司機有否額外收費，令短髮女士多付車資，所以覺得「更唔好意思」。

引發港媽共鳴 分享好人好事

網民留言指「香港其實有好多好人」，更引來其他港媽分享她們遇過的好人好事。其中一位港媽分享，有一次與細女等小巴去瑪嘉烈醫院覆診的經歷︰

葵芳小巴站前面好多人排隊，我後面有個大約80歲嘅婆婆，我都叫佢跟我去對面商場坐的士。

婆婆最初感到不好意思，港媽勸她不要等下去，更說「一齊坐的士去覆診，我請你坐的士」，最後婆婆應邀上車。另有一位港媽同樣試過外出一湊二，還有BB車，有身型瘦削的好心人幫她拿BB車。

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責任編輯︰王明芳