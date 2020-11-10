  • 24°C
香港時間 : 20201110日 (週二) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】港媽一湊二等小巴滿座飛站　好心人截的士邀坐順風車拒收錢

親子 12:00 2020/11/10

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

有港媽一湊二等小巴卻遇上滿座飛站，一位好心女士截的士，邀請她坐順風車。

媽媽獨自帶小朋友出街少不免大包小包，有時還有BB車，她們都很感謝在路上伸出援手的陌生人。近日有港媽在社交媒體分享一則好人好事，她一湊二等小巴卻遇上滿座飛站，一位好心女士截的士，邀請她坐順風車又拒收車錢。

該名港媽周日（8日）於facebook群組「青衣街坊吹水會」以「好人好事」為題發帖，表示上周六（7日）下午約1時半時，她帶著兩名年幼子女在青衣青綠街409小巴站排隊等車，可是遇上「小巴爆滿飛站難於上車一段時間」。

怕好心人因BB車多付車資

在小巴站排在港媽前的短髮女士截的士後，回頭問她「是否出荃灣 / 千色」，著她一起上車，港媽邊行動邊說好，並表示要夾車錢。她指出︰

短髮女士話唔洗夾錢，反正趕時間自己點都要搭的士。

好心的短髮女士不收港媽的士錢，還表示「俾小朋友買嘢食」。（圖片來源︰「青衣街坊吹水會」fb群組）

不過，準備落車時港媽已準備好車錢給短髮女士，只是︰

佢冇收我錢，仲話俾小朋友買嘢食，佢趕時間走先。

因此她就搭了一程「免費順風車」，並想借帖文再次多謝短髮女士。她後來想起，「當時我仲手持多部BB車上的士」，不知的士司機有否額外收費，令短髮女士多付車資，所以覺得「更唔好意思」。

引發港媽共鳴 分享好人好事

網民留言指「香港其實有好多好人」，更引來其他港媽分享她們遇過的好人好事。其中一位港媽分享，有一次與細女等小巴去瑪嘉烈醫院覆診的經歷︰

葵芳小巴站前面好多人排隊，我後面有個大約80歲嘅婆婆，我都叫佢跟我去對面商場坐的士。

婆婆最初感到不好意思，港媽勸她不要等下去，更說「一齊坐的士去覆診，我請你坐的士」，最後婆婆應邀上車。另有一位港媽同樣試過外出一湊二，還有BB車，有身型瘦削的好心人幫她拿BB車。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】孕媽搭巴士電話跌座位罅隙　好心港男不怕髒「撩凳底」遞消毒紙巾
12:15 2020/10/05
【好人好事】孕媽搭巴士電話跌座位罅隙　好心港男不怕髒「撩凳底」遞消毒紙巾
【好人好事】5年前救人留下英文詩詞令女兒產生興趣　港媽感謝中大學生：你有份培育女兒
12:09 2020/09/22
【好人好事】5年前救人留下英文詩詞令女兒產生興趣　港媽感謝中大學生：你有份培育女兒
【好人好事】窮媽媽每日帶1歲兒子取免費飯　感激社企支援讓兒子快高長大
12:35 2020/11/06
【好人好事】窮媽媽每日帶1歲兒子取免費飯　感激社企支援讓兒子快高長大
爸媽心聲 正能量 網絡熱話 的士 小巴 青衣 荃灣 Facebook群組

最高瀏覽

【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
18:41 2020/11/06
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
【開心速遞】《愛回家》愛寵或要告別熊家　曾暗中換角元祖啤啤是「安仔」周嘉洛愛犬【多圖】
14:16 2020/11/09
【開心速遞】《愛回家》愛寵或要告別熊家　曾暗中換角元祖啤啤是「安仔」周嘉洛愛犬【多圖】
【新冠肺炎】近期確診者逾半曾住酒店　陳沛然：不明白為何要staycation？
17:43 2020/11/09
【新冠肺炎】近期確診者逾半曾住酒店　陳沛然：不明白為何要staycation？