【奪命肺炎】10歲男童高燒41℃咳到嘔　染肺炎鏈球菌心臟兩度停頓3日奪命

▲ 10歲男童染肺炎鏈球菌，短短3日病逝。

秋冬時節病毒肆虐，家長別小看孩子的感冒徵狀，隨時是病毒感染，甚至危及性命。台灣一名10歲男童早前出現發燒、流鼻水等症狀，服藥後仍無改善，到醫院檢查才發現感染肺炎鏈球菌，雖然即時搶救，但短短3日後最終返魂乏術。

台灣李口長庚兒科急診醫生吳昌騰，近日在facebook專頁分享，10月急症收治了一名10歲男童，男童因發燒、流鼻水等症狀求診，原以為是輕微感冒，但後來出現嚴重咳嗽，甚至咳到嘔吐，到過診所看病，服藥後也沒有改善，於是往醫院求診。

X光發現男童嚴重肺炎

病發當日，男童全身無力，體溫高達41度，而且有呼吸急促等情況。吳醫生指出，當時男童的流感篩檢為陰性，排除了流感可能，但白血球增多，血液呈現代謝性酸血症，照了X光才發現男童的肺葉一片慘白，是很嚴重的肺炎。

男童開始出現急性呼吸道窘迫、意識不清等症狀，而且病情迅速惡化，雖然醫生即時為他插喉，但不久男童心臟驟停，醫生即時為他做心肺復甦，並轉往大型醫院，但在救護車上也出現二度心臟停止，救護員持續為他做CPR到醫院，但最終回天乏術，從病發到死亡只有短短3日，令他非常唏噓，

兒科急診的病人，你沒有看到最後一幕，你是不會知道病人還有什麼狀況會發生，現實人生也是如此。

吳醫生表示，男童罹患的是肺炎鏈球菌感染，一般好發於1歲多的孩子，死亡率較高，而到10多歲卻因病情嚴重而致命的則較為少見。

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兒科醫生：秋冬為患病高峰

本港兒科專科醫生劉成志指，每年秋冬天氣為患肺炎鏈球菌的高峰期，6歲以下的兒童抵抗力較差而為高危人士。其常見病徵包括，持續高燒達39度或以上，出現傷風、咳嗽、發冷情況等。

劉成志指，患者通常因上呼吸道感染，同時感染肺炎鏈球菌併發肺炎。肺炎球菌一般可致中耳炎、肺炎，亦可引致侵入性肺炎球菌病，如敗血病和腦膜炎等可以嚴重至致命的疾病。

他提醒市民，如證實患上肺炎，需由醫生注射抗生素，切勿自行胡亂服用抗生素。另外，肺炎球菌有超過90多種血清型，現時13價肺炎球菌疫苗只能預防13種常見血清型的肺炎球菌入侵，並非百分百保護。兒童如出現不適，家長應該適時帶他們求診，及請教家庭醫生或兒科醫生。

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責任編輯：王明芳