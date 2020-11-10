【食用安全】超市買蟹驚見青綠色蟹膏　家人一吃隔日屁股離不開馬桶

▲ 台灣一位女子在超市買蟹，驚見青綠色蟹膏。

許多人喜歡食蟹，但蟹膏呈綠色又是否能食用？台灣一名女子最近在網上發帖，指自己在大型連鎖超巿買蟹，煮熟驚見蟹膏呈青綠色，大驚拍下照片，詢問網友是否能食用。女子最終沒有食蟹，但她就指：「勇者兩位家人吃了以後隔天屁股都離不開馬桶。」

據Facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」，一名女網民上周六（7日）發帖指，自己在大型連鎖超巿Costco（好市多）買蟹，回家煮熟後打算食用，惟揭開蟹蓋卻發現蟹膏呈青綠色，不知能否食用。

帖文引來網民議論紛紛，不少網友建議樓主不要食用：「上次我也遇到這樣，不能吃，而且好臭喔」、「這不能吃！這是螃蟹剛吃完食物沒消化掉的」、「變綠色不是吃綠藻就是受污染，因為我們不會分辨，而且就算確定是吃綠藻看起來可怕，也不敢吃，還是拿去退吧。」

樓主隨後更新帖文，指自己沒有食蟹：

跟大家報告一下，我後來沒吃。但勇者兩位家人吃了以後隔天屁股都離不開馬桶。

蟹膏變綠可能是受寄生蟲入侵

蟹膏變綠可否進食？根據台灣農委會水產試驗所網站資料，有網民曾詢答：「請問紅蟳（螃蟹）的蟹膏為何有些會有綠色？」水產試驗所回應：

紅蟳的來源無論養殖或野生捕捉，其蟹膏均有可能會出現綠色的現象，通常是因為紅蟳所攝食的餌料以螺類為主，或棲息環境有藻類的存在，皆會使其生殖腺 （膏）及腸胃等內臟器官呈現綠色。

而據「東森新聞」報道，海鮮業者表示，這個綠色應該是螃蟹吃下去的東西還沒形成黃膏，也還沒有排泄掉，建議大家最好不要食。

營養師夏子雯就指，螃蟹若受寄生蟲入侵，有機會產生有毒物質，繼而導致蟹膏變綠，亦有可能是飼料有黴菌、水質惡化或用藥等情況所致，要經詳細檢驗才能確定成因，否則不建議食用。

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責任編輯：羅嘉欣