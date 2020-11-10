減少抗藥性細菌傳播 保持個人衞生勿濫用抗生素

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在多國肆虐，全球感染人數已突破4000萬，情況嚴峻。大家都知道戴口罩、勤洗手、保持社交距離等能有助抗疫，但又是否知道一旦感染肺炎，可以如何醫治？除了做足防疫措施之外，還可以做甚麼來對抗疫情？

肺炎是指單一肺葉或整個肺部受感染而引起的發炎，患者會出現發燒、咳嗽等病徵。肺炎多由病毒或細菌引起，而不同病源引發的肺炎，其醫治方法也不同。呼吸系統科專科吳耀萍醫生表示單憑病徵並不容易分辨到病源，「雖然細菌性肺炎患者的咳嗽通常會帶有膿痰，但分別其實很細微，其他病徵也十分相似，仍要透過檢測來確定病源，醫生才能對症下藥。」

細菌性肺炎才用抗生素醫治

這次疫情就是由新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）引發，醫治方法是使用抗病毒藥，而由細菌如金黃葡萄球菌、肺炎鏈球菌等引發的肺炎，則需要使用抗生素來醫治。可是，一旦細菌變異而出現了抗藥性，令原本有效的抗生素變為無效，就會增加醫治難度，並減低病人痊癒的機率。

普遍來說，在社區感染到的細菌性肺炎多數不具抗藥性，醫生使用一般的抗生素已足以醫好患者。但在醫院或院舍感染到細菌性肺炎，則有較大機會遇到抗藥性細菌，「要對付這些帶有抗藥性的細菌，需要使用針對性的抗生素，因此需要為病人採集樣本，再送到化驗所培植細菌和做藥理分析，大約需要數日時間才得出結果，然後才可使用更合適的抗生素療程去醫治。」

▲ 吳耀萍醫生表示抗藥性細菌不但較難醫治，同時也為病者帶來更大風險。

醫院較多抗藥性細菌

吳耀萍醫生表示，抗藥性細菌不但較難醫治，同時也為病者帶來更大風險，「因為患者需要留院多天等待化驗結果及接受針劑抗生素療程，留院時間愈長，患者自然有更大風險感染其他病毒或細菌。」所以，如果愈多細菌帶有抗藥性，醫生就要用更多時間做細菌檢測，醫治難度愈大，情況不斷惡化的話，可能現時一些很容易醫治的細菌性感染，日後也會變成惡菌，甚至是致命細菌。

因此，吳耀萍醫生提醒市民出入醫院或院舍時要特別注意衛生，並且不要濫用抗生素，「因為醫院或院舍較常會感染到抗藥性細菌，市民出入這些地方，事後要謹記做好清潔，避免讓這些細菌在社區傳播，就能降低抗藥性細菌的出現。此外，市民有不適時也應該求醫，不要自行到藥房配藥，因為市民未必清楚藥物是否抗生素，如果經常服用抗生素，或會令身體裡的良性細菌也帶有抗藥性，有機會將抗藥性基因交替傳染給其他細菌，使愈來愈多細菌變成抗藥性細菌。」此外，當醫生處方抗生素治療時，病人務必要完成整個療程，以減少抗藥性細菌的出現和傳播，做個盡責的病人。

爲鼓勵市民認識健康資訊，本文章由MSD支持製作。

HK-CAR-00036 Nov/2020



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