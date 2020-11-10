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【無賴家長】4頑童診所內追逐玩輪椅病人及氧氣管　家長錯誤身教：小朋友係咁

育兒經 12:32 2020/11/10

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有網民於社交媒體投稿，指4名頑童診所內大聲叫囂追逐，甚至大玩輪椅病人和氧氣管，惟家長卻懶理。

小朋友有時會貪玩，家長應好好管教，避免對他人造成麻煩。一名網民於社交媒體投稿分享，指在診所等候時，有4名幼稚園學生大聲叫囂、追逐，更大玩輪椅病人及其氧氣管。網民忍不住上前勸阻，沒想到家長未有理會，更聲稱「我睇唔到我個仔有搞坐輪椅嘅人。」

一名網民在社交媒體Facebook專頁「生仔要考牌系列」上投稿，分享到診所看醫生的經歷。他指在等候期間，診所內同時有4名幼稚園學生及其家長等候打流感針，而等候區還有兩名插著氧氣管坐輪椅的病人。在等候期間，家長們懶理小朋友，任由他們在診所內玩樂、追逐、叫囂，甚至騷擾坐在輪椅上的病人及玩弄病人的氧氣管。

無賴家長無家教說謊

投稿網民見狀忍不住上前責罵小朋友，然而4位家長不但沒有道歉，更表示「你有冇小朋友？」、「小朋友係咁」及「我自己嘅小朋友唔到你教」，其中一位家長更聲稱︰

我睇唔到我個仔有搞坐輪椅嘅人。

網民對於家長的反應感到非常氣憤，批評該名家長在孩子面前公然說謊，

家長明明之前見過佢個仔去搞坐輪椅嘅人，仲有親自叫個仔唔好去搞人哋，不過轉頭佢哋4個小朋友又一齊去玩人哋啲氧氣管，咁嘅家教真係好。

網民：玩氧氣管不能接受

帖文引來不少網民留言，批評涉事家長太過份，「玩還玩，影響到人就點都講唔通！診所係睇病地方,唔係遊樂場」及「家長都沒有家教何況小朋友，錫小朋友唔係咁錫」。另有網民駁斥該名家長︰

識唔識教同有無小朋友係無關係，無小朋友的都可以做老師教小朋友。

文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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