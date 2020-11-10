【曱甴入耳】男子半夜耳朵刺痛發癢　用手挖出曱甴腳求醫驚見2cm長小強在内

▲ 男子半夜耳朵刺痛發癢，用手挖出曱甴腳求醫驚見2cm長小強在内。

耳朵刺痛、發癢有可能是有昆蟲在內。內地一名男子在睡夢中因耳朵刺痛、發癢驚醒，覺得有異物入耳，於用手指往耳朵挖，豈料竟挖出一條曱甴腳。其後他立即到醫院，醫生用鉗子把曱甴取出，曱甴足足有2厘米長。

綜合內媒報道，廣西一名董姓男子半夜睡覺時，感到耳朵有陣陣刺痛和痕癢，覺得有異物在裡面，於是用手指一挖，竟挖出一條曱甴腳，嚇得他連夜到醫院求診。

南寧市中醫醫院急診科醫生黃前表示，當時他用電筒往患者耳朵一照，隱約看到是一隻曱甴，感覺還在裏面動，佔滿了整個耳道，但幸好曱甴爬得不深，最終用鉗子將其夾出。黃醫生表示，曱甴長達2厘米，大小與成年人的小指頭相約。

黃醫生指出，曱甴入耳的情況應該與居住環境有關，如果在較潮濕溫暖的地方，曱甴活動較頻繁，可能見洞就鑽。他續指，昆蟲進入耳道的情況常見，除了曱甴外，蚊子、蜈蚣、飛蛾等都是容易侵入耳道的異物。

這些異物身上通常帶有很多細菌，如果不小心弄破耳朵表皮，極易引發細菌感染。

假如遇到昆蟲入耳的情況，不能用手拍打耳朵，因為這個動作會擠壓空氣，讓昆蟲越鑽越深。黃醫生指，可以利用昆蟲的向光性，用電筒照射外面，看牠會否爬出來。如感覺昆蟲仍然往內鑽，建議可用食用油，如花生油、麻油或者嬰兒油滴到耳內。

當然最好的處理辦法是盡快到醫院就診，由醫生來處理。

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責任編輯：羅嘉欣