【慳家港男】遭口痕同事取笑帶飯盒餸菜寒酸　孝順仔道出心酸真相︰我阿媽有病

▲ 有名廿多歲港男慳家帶飯，原因是媽媽有病，想儲錢用在有需要的地方。

帶飯返工食很平常，可是有一名廿多歲港男慳家帶飯，卻被口痕友同事天天取笑。有次同事諷刺他沒有給家用，媽媽才會煮些寒酸飯菜，帶飯港男終忍無可忍道出心酸真相，指出媽媽有病，家境窮困。家家有本難唸的經，他更毅然辭職，直言︰「唔想喺度打開個飯盒都好似做錯事咁！」

遭同事取笑飯盒得幾條菜

有讀者史丹利向Facebook專頁「辦公室日報」 投稿，分享前同事帶飯的經歷，知道香港是憎人富貴厭人貧的地方，只是想不到連在辦公室食自己帶的飯盒都要給人看不起。

前同事阿昌年約26歲，樸實不用名牌、手提電話是舊款，電話螢幕有裂痕仍然繼續使用，同事有時去玩去happy hour邀請他，阿昌例牌推卻。史丹利以為他只是內向，不鍾意應酬，及後了解就知道他不想花錢在不必要的娛樂等方面，坦白跟史丹利道出屋企有些困難，希望可以留返些錢在有用的地方，平時都會慳錢自己帶飯盒，可是卻遭口痕同事多次取笑。

有個好乞人憎嘅男同事笑佢嘅飯盒連肉都冇一塊，見阿昌一笑置之冇回應，反而係我抵唔住頸幫佢答：「食清啲有咩問題呀？關你鬼事咩！」

揶揄沒給家用媽媽

可是，乞人憎男同事經常特登去看阿昌的飯盒，成日笑他一星期五日都是食幾條菜啃白飯。阿昌起初沒有理會，任由他取笑。有一次，該同事又再次指住阿昌的飯盒。

喂，你係咪冇畀家用啫？你阿媽煮啲咁嘅嘢畀你食嘅，會唔會寒酸咗啲呀。

心酸真相母親患病

本身習慣逆來順受的阿昌，應該是聽到對方用詞牽涉他的媽咪，今次反應超大，終於爆發變成另一人似的。阿昌突然企起身扯住對方衣領，好大聲咁話：

你講乜X嘢呀！我屋企煮啲咩關唔X關你事呀！窮唔X得呀！我想咁窮㗎！我阿媽有病呀！佢想有病㗎？

麻煩同事嚇到不知所措，一粒聲都冇出，面露驚恐。阿昌激動得面也漲紅，一怒之下走出公司。口痕友同事死撐：「講下笑之嘛，咁小器，唔玩得！」

打開飯盒似做錯事

其他同事都替阿昌感不值，大罵口痕友同事。史丹利一早知道阿昌屋企有困難，當時加上知道阿昌媽咪有病，有感其心理及經濟壓力都好大。之後老細知道同事間有爭拗，想當阿昌及麻煩友的和事佬，怎料阿昌順勢表示辭職。

唔想喺度打開個飯盒都好似做錯事咁。

史丹利曾勸阻阿昌考慮一下屋企有經濟壓力，不要辭職，可是勸阻無效，就改為祝福他，並繼續保持聯絡。他將心比心明白，

呢個地方令佢唔舒服，之後喺office打開飯盒都有唔好嘅回憶，所以我只能夠祝福佢，慶幸個天都冇玩阿昌，佢好快搵到另一份工。

文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕