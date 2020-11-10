【豪門新抱】大S嫁入豪門10年婆媳關係好　身家逾17億富婆奶奶爆相處秘訣︰當新抱是女兒

▲ 大S奶奶張蘭近日罕有分享與新抱的相處之道。

44歲台灣女星徐熙媛（大S）與飲食界富二代汪小菲結婚10年，育有一對6歲和4歲的子女。一直有指大S嫁入豪門後，與富婆奶奶張蘭相處不和，近日張蘭與一班貴婦聚會時，罕有談及婆媳關係打破不和傳聞，她強調別標籤自己的身份是奶奶，更是一個女人、一個媽媽，引起網民共鳴。

大S與汪小菲於2010年閃婚，育有6歲女兒汪希玥（小玥兒）和4歲兒子汪希箖，一家四口生活幸福。外界起初不太看好兩人的婚姻，更擔心大S嫁入豪門後，與俏江南餐飲集團創辦人奶奶張蘭會難以相處。

▲ 大S與汪小菲育有一對子女。（微博圖片）

身家逾15億人民幣

張蘭一直給人女強人的形象，在中國改革開放後，從加拿大回國創辦高端餐飲品牌「俏江南」大獲成功，成為中國三大餐飲富豪之一，身家被估算高達逾15億人民幣（約17.6億港元）。

▲ 奶奶張蘭談到婆媳關係。（微博圖片）

曾有傳茹素的大S仍未懷孕前，被奶奶強迫破戒吃肉；生第二胎時，張蘭更不管大S癲癇發作，還在微博炫耀湊成一個「好」字，令外界覺得兩人的婆媳關相當微妙。

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張蘭︰別標籤自己只是奶奶

近日張蘭與一班貴婦好友聚會時，被問到如何處理婆媳關係，張蘭罕有分享自己和大S的婆媳關係好，相處秘訣就是先不要標籤自己的身份。

要記住自己不僅是婆婆（奶奶），更是一個女人、一個媽媽。

▲ 汪小菲近日貼出當年婚照，慶祝與大S結婚10周年。（微博圖片）

奶奶對新抱一見鍾情︰有150分

一席話引起很多內地女網民共鳴，並高呼「己所不欲，勿施於人」。其實張蘭早年上節目《可凡傾聽》時，曾談及與汪小菲的母子情及與大S的婆媳關係，她讚揚大S善良、乖巧。與大S首次見面更是「一見鍾情」，更形容與初見兒子一樣。

如果滿分是100分，她就有150分。我感冒了，她會馬上送藥給我，孩子值得誇獎就該誇獎嘛，我就像媽媽看著女兒一樣。

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張蘭並打破婆媳不和的傳聞，指兩人相處融洽，她明言自己也曾做過新抱，感受過做新抱的壓力，故不會向大S施加壓力。

如今時代不同了，看待孩子時，兒子是兒子，媳婦也要當女兒看待，寬容、理解，這樣才能和睦相處。

張蘭續稱，當大S成為新抱後，她的台灣朋友幾乎百分百恭喜她，大讚大S很優秀，張蘭認為大S做藝人這麼多年，能得到如此認同是很不容易。

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責任編輯︰林綺玲