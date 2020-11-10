【創業追夢】90後男生畢業逾年搵工難轉念創業　自學烘焙研新口味IG賣鬆餅逆巿突圍

▲ 在理工大學修讀時裝設計的Jackson，去年畢業後卻難以找到相關工作，於是轉念創業在網店賣鬆餅。

現年25歲的Jackson在今年6月創立網店Jackson's Scone，開宗明義只賣英式鬆餅，每星期提供6款固定口味及一款期間限定口味，逢周日至周三接受訂購。但記者實測，訂購連結往往周日晚已滿額，要買心頭好又要等下周，看來這位年輕烘焙師，是時候想想如何拓展業務。

在理工大學修讀時裝設計的Jackson，一直喜歡從事創作。然而畢業後卻難以找到相關工作，加上疫情期間較空閒，於是嘗試探索更多興趣，就此一頭栽進烘焙的世界。「烘焙的過程其實也是創作，當學習了製作幾款甜品後，開始想做得更專業，以及深入研究其中一款。」他小時候曾有段時間常吃到英式鬆餅，那濃濃的牛油味及鬆化的口感，在腦海中留下深刻印象，最終決定鑽研鬆餅。

▲ Jackson直言也有想過擴充業務，但始終開業不久，想先把店舖的核心價值做得穩固。（相片由受訪者提供）

Jackson最初透過網絡尋找不同教學，比較不同食譜，藉此了解當中的成分與比例。他自言幸運地有朋友在澳洲修讀及從事烘焙工作，每當遇到問題便直接請教對方，聽取她的專業意見。

他強調，英式鬆餅在本港市場佔有率不高，味道選擇也不多，除了酒店及烘焙店的出品，基本上很少專賣鬆餅的地方，因而覺得有很大發展的空間。

深入鑽研

Jackson單是研究基本的原味鬆餅，前後已花了兩個月。「原味scone是店舖的signature，也最能品嘗到食材的質素、牛油、麵粉的控制，以及製作時的手勢技巧等。」他曾試用不同材料作比較，因每款原材料的品質都會影響成品的效果。「例如好的麵粉能夠在香味及質感上有所提升，因而即使價錢較貴，也會選擇品質較好的。」

當把原味鬆餅做到滿意，他才開始創作不同口味，在初開業3個月已創作了20種味道，且天馬行空、創意十足，如豆腐花麻糬、墨汁海苔芥茉、菊花桂圓等，部分口味更有客人要求長期供應。

▲ 原味、紅棗、芝士煙肉是6款固定口味之一，售價$20/個起。(受訪者提供)

現時網店除提供原味、紅棗、芝士煙肉、抹茶、咖啡可可、桂花烏龍6款固定口味，每星期都會再轉換1款限定鬆餅；他至今最滿意的作品，除了原味外，就是紅棗鬆餅。「這個配搭較令人意想不到。」他笑言因家有中醫師，自小經常接觸到藥材及養生食品，更常會泡紅棗水飲用。「在創作時，一直想找一種食材配合牛油的香味，想像中紅棗的甜味應可以，便落手嘗試。」經過多次試驗，才把想像的味道呈現出來，也感到為傳統中式食材帶來新意。

建立品牌

身為設計師，Jackson對品牌的建立及包裝設計也很執着。從包裹鬆餅的包裝紙到包裝袋，每個細節都會考慮，例如他會選擇可放進焗爐的包裝紙，讓客人可直接加熱處理。「除了實用性外，美觀也很重要，有助提升產品的格調，增加客人對品牌的信心。」因此，包裝袋也充滿設計感，且會附上小卡片，提醒大家焗熱才品嘗會更美味。

開業還未夠半年，Jackson最深刻的是能與客人建立關係。「不少客人也會透過網店分享對產品的意見及感受，這可讓我知道哪裏要作改善。」他笑言大家更慢慢成為朋友，早前他工作時弄傷手，很多客人會主動關心，甚至為他介紹醫生。「我亦收過客人的感謝卡，也有客人表示在香港找了很久，我的Scone讓他能吃到在英國時的味道，這些評價都是很大的讚賞，也是動力。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

雙綫並行

不過，他不諱言建立Jackson's Scone的過程其實相當吃力。「因基本上是由零開始，對很多事情都毫無概念，更是自己一力承擔，所花的心力與精神，很考驗個人的意志及堅持。」

對於現時的運作模式未能滿足每位客戶的訂購要求，Jackson直言也有想過擴充業務，但始終開業不久，想先把店舖的核心價值做得穩固。

他強調已構思不少有趣的計劃，除了會製作更多不同款式的鬆餅外，還希望透過這個媒介，接觸更多不同事物，例如與不同藝術家合作，以Scone作橋樑，讓大家作文化上的交流。

他對於時裝設計的熱誠亦從未熄滅，會盡量做一些有關設計的工作，早前除參與公開比賽，也有為一些設計師工作，更會嘗試與別人合作推出自家設計服裝。但他不諱言，不論是時間或金錢上，製作服裝的成本都很高，同時亦需要設備及空間去配合，未來期望能與Jackson's Scone雙綫並行。

記者:李越樺