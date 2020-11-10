【親子遊戲】雙職媽媽創親子共玩Sensory Play　自製趣味場景講故事學英文【內附多個遊戲介紹】

▲ 兩孩之母Lesley疫下WFH，在家邊工作邊育兒，不但自創手工勞作，將傳統學習融入當中，更將外國流行的觸感遊戲sensory play加以變化，與兩個孩子從遊戲中學習。

身為兩孩之母兼在職媽媽的Lesley，女兒Chloe今年3歲半而兒子Jasper快將兩歲，早前女兒學校停課，而她亦可以在家工作，於是開始設定每日跟小朋友做手工的親子時間。Lesley不但自創手工勞作，將傳統學習融入當中，更將外國流行的觸感遊戲sensory play加以變化，兩姐弟玩過不亦樂乎，更提升了學習能力，Lesley特別開設專頁，希望將經驗跟其他媽媽分享。

▲ 身為兩孩之母兼在職媽媽的Lesley，自創手工勞作及sensory play跟子女共度親子時間。（受訪者提供）

今年二月的時候，因為疫症在港爆發，Lesley跟子女都有較多時間留在家中，她便開始定下每日做一個親子勞作的習慣，並投入自創手工的世界。她起初會瀏覽外國媽媽的專頁，參考她們設計的遊戲再加點變化，Lesley笑言是放棄了晚上煲劇的時間來預備，她會將遊戲種類分成實驗類、手工類以及學習類別，希望讓小朋友有多方面發展。

她發現女兒Chloe在一小時的活動之中，非常專注，而且知識更可以活學活用，遊戲效果不錯。但因為兩姐弟在年齡上有一段距離，Lesley希望有一些活動可以讓姐弟們一同參與，經過一輪的資料搜集，讓她認識了一種叫sensory play的觸感遊戲，此遊戲在外國非常流行，不過香港則沒有太多媽媽聽過，因此Lesley開設「chloejasper_play.learn.craft」專頁，希望鼓勵媽媽們跟小朋友一同參與。

Sensory play最重要是設計一個sensory bin，需要的材料並無規限，主要以天然素材為主，可以在盆內或箱內放入如通心粉、染色米、冰粒、啫喱、吸水珠、麥皮等任何東西都可以，旨在讓小朋友透過五感來認識不同物件。

▲ Lesley為配合女兒學校的英文周主題「Farm Animals」，特別和她設計了這個迷你農場，並一起讀了Usborne的《Look inside a Farm》。池塘是藍色玻璃珠；泥地是啡色輕黏土；草原是自家製綠色染色米加假樹木和石春；雞棚則鋪上少量麥皮製成。（受訪者提供）

Lesley兒子一歲多，對於不同質感的東西都非常好奇，因此玩得非常投入。與此同時，Lesley每次會為sensory play特設不同主題，如農場、海洋、動物園、南極世界等，再配合圖書，3歲的女兒不但可以學習書中的簡單詞彙及認識各種生物的特性，更會自自然然說起故事來。又或者在sensory bin內加入英文字母，讓小朋友透過遊戲學英文。

Lesley形容sensory play是「open-ended」遊戲，有別於傳統的電子玩具，因為它沒有既定的玩法或規則，小朋友可以自由發揮，培養創意。她說︰

我非常建議家長陪同小朋友一齊玩，過程中一面玩一面傾偈，可以訓練小朋友的語言能力及專注力。

不過她提醒，不宜讓兩歲以下的小朋友接觸太細小的物件，怕他們會誤吞入體內，小朋友過了口腔期玩sensory play較佳，而且家長也務必要陪伴在側。她表示開設專頁分享親子遊戲之後，認識了很多志同道合的媽媽，亦影響到更多媽媽創作sensory play。她們每星期會設定一個主題，然後每位媽媽都將自創的sensory bin拍照分享，互相交流，Lesley表示出來的版本會有很大分別，但大家都很有滿足感。

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Sensory play會用到大量不同的材料，每次玩完後宜將材料清潔乾淨再分類儲存，就可以循環再用不致浪費。Lesley因此在家中添置了一個材料櫃，將不同的材料分門別類放好，例如染色米會用保鮮袋入好，文具及顏料等工具就會同放一隔，而她通常會到$12店及文具店入貨，經濟又多選擇。

至於怕弄髒地方？她就有一個貼士給大家︰

我在Ikea買了一個巨型膠盤，足夠讓小朋友坐進內，他們在盤內玩sensory play就不怕物件掉到客廳地上。而在遊戲前我會跟他們約法三章，如果他們不守規矩搗亂的話，遊戲就要立即中止，他們試過一次被罰之後就不敢再犯了。

Sensory play觸感遊戲

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其他遊戲推介（內附材料及玩法）

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記者︰Maria