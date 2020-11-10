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【妙答催婚】周海媚上內地直播節目被催婚　54歲美魔女秒速神回烈女宣言

娛樂 15:48 2020/11/10

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周海媚日前出席內地網上直播節目時，被觀眾提問若經常被催婚該如何應對，大情大性的海媚秒速神回，覇氣如滅絕師太。

被網民譽為「最美周芷若」的周海媚，入行多年一直保養得宜，下月迎來54歲生日，絕對是貨真價實的凍齡美魔女。近年在內地很吃得開的周海媚，日前出席某個內地網上直播節目時，被觀眾提問若經常被催婚該如何應對，大情大性的周海媚秒速神回：「我54歲了，我也沒結婚，怎麼了？難道我不活了？不結怎麼樣了？我活得可高興了！」

周海媚霸氣猶如滅絕師太，而她這番烈女宣言亦迅即熱爆網絡。

【豪宅曝光】周海媚居北京萬呎別墅愛犬為伴　「最美周芷若」助養孤兒感受母愛【有片】

日前出席某個內地網上直播節目，周海媚秒速神回觀眾有關「被催婚」的提問。（周海媚工作室微博圖片）

12月6日將屆54歲生日的周海媚，憑1985年參加香港小姐而出道，曾是TVB的八、九十年代當紅花旦，歷年來拍過無數經典劇集，如《回到未嫁時》、《義不容情》及《大鬧廣昌隆》等。

因出身滿族巨族瓜爾佳氏之後的她，氣質宜古宜今，尤其以古裝扮相驚艷不少跨年代電視迷，如在新版《倚天屠龍記》飾演新一代滅絕師太，依然仙氣爆棚，所以年輕觀眾對近年以大陸市場為事業發展重心的周海媚，絕不會感陌生，更拜服她駐顏有術。

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日前周海媚出席某個大陸直播節目時，有自稱31歲的觀眾提到自己經常被催婚，不知道該怎麼應對，周海媚聞言雖即皺眉但仍落落大方地答：「我54歲了，我也沒結婚，怎麼了？難道我不活了？不結怎麼樣了？我活得可高興了！」毫不掩飾她樂享單身貴族自由自在之情。

周海媚與呂良偉年前出席「電影世界2015」開幕典禮，一同獲頒「英藝獎」，前度再碰頭全無芥蒂，有講有笑還攬腰合照。（網上圖片）

出道35年的周海媚更明言：「（做人）要學會喜歡自己，不要活在別人的嘴巴裏。」很多網民盛讚周海媚的回應「霸氣十足」。不過，周海媚曾被揭發於1988年，曾跟一起合拍《小島風雲》而定情的呂良偉秘婚一年卻閃離。她早年接受訪問時也曾提到自己喜歡自由，不適合走進婚姻。

至於生育方面，她也坦言，會在拍拖之前主動向對象講清楚自己生育會有生命危險，並明言「接受不了就只好分開」，難怪她早前上載為愛犬慶祝生日照時，再度被網友吐槽「與其愛動物不如養娃」，她亦是以「與你何干？」來回應網民問及生育問題，烈女本色不減。

記者：Kristy

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