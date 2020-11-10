【新冠肺炎】 新增9宗確診個案　5宗本地個案居大埔寶雅苑、大圍金獅花園及東涌昇薈

▲ 本港今日（9日）新增9宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（9日）新增9宗確診個案，其中2宗屬與本地個案相關，4宗為輸入，另3宗與輸入個案有流行病學關連。

與本地個案相關個案詳情如下：

第5382宗：43歲女，11月7日發病，居大埔寶雅苑興和閣，為沙田瀝源邨聖公會主風小學教師，亦是早前確診第5375宗50歲男的太太，涉事小學一名教師列為密切接觸者須檢疫

第5384宗：28歲女，居大圍金獅花園金寧閣，為第5375宗的同事，兩人於灣仔告士打道光大中心內工作；患者11月7日發病，翌日到律敦治醫院急症室求診，昨日交回樣本樽後確診，其同住丈夫及所屬公司共70名同事被列為密切接觸者須檢疫

3宗與輸入個案有流行病學關連個案，疑涉豁免檢疫機組人員傳染，詳情請看：【下一頁】

第5388宗：2歲女，11月8日發病，居東涌迎康街1號昇薈3座

第5389宗：36歲女，11月8日發病，居東涌迎康街1號昇薈3座

第5390宗：38歲女，11月8日發病，居東涌迎康街1號昇薈3座

4宗輸入個案均不涉機組人員、海員及外傭：

第5383宗：35歲女，無病徵，從印尼抵港

第5385宗：48歲男，無病徵，從厄瓜多爾抵港

第5386宗：36歲女，無病徵，從厄瓜多爾抵港

第5387宗：53歲男，無病徵，從德國抵港

署理行政長官張建宗今日出席行政會議前見記者，他表示，過去一周仍出現源頭不明個案，有隱形傳播鏈，本地個案有上升趨勢，情況令人憂慮。他又提到，社交距離措施上周底進一步放寬，但留意到市民防疫意識有點鬆懈，目前沒有空間再放寬防疫措施，本周四（12日）到期的社交距離措施會維持不變，延長多一星期。詳情即看：【下一頁】

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另外本港天氣轉涼，連日來多間學校及幼稚園爆發上呼吸道感染徵狀，衞生防護中心昨日（9日）公布正調查5宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及3間幼兒學校、1間幼稚園及1間小學，涉及131名學生，九龍塘有數十名學生疑遊海洋公園後出現徵狀，詳情即看：【下一頁】

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記者：鄧凱文