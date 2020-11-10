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【著數優惠】Citi推出信用卡交稅優惠可享600元簽賬回贈　分期攤還額外可獲300元

休閒消費 13:42 2020/11/10

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

踏入稅季，花旗銀行為Citi信用卡1客戶推出交稅優惠。由即日至2021年2月28日，憑Citi Mastercard信用卡2於網上理財或Citi Mobile App 累積繳交3萬或以上稅款，並於推廣期內累積1000元或以上之合資格零售簽賬3，可享高達600元的簽賬回贈，優惠詳情如下：

優惠詳情如下：

 

 

 

於推廣期內累積HK$1,000或以上之合資格零售簽賬3

 

 

 

 

+

 2020228日或之前累積繳稅金額 (HK$)

 

 

 

 

=

簽賬回贈 (HK$)

 
$30,000-$49,999 $80
$50,000-$99,999 $150
$100,000-$199,999 $300
$200,000 或以上 $600

Citi 信用卡客戶1需於網上進行登記，名額有限，詳情請【按此

同時憑Citi信用卡1透過簽賬「分期更好使」計劃分期攤還繳稅金額，更可享額外高達300的元簽賬回贈4及高達2%無上限獎賞，詳情如下：

累積合資格簽賬「分期更好使」計劃貸款之批核金 (HK$)

還款期須為12個月或以上

簽賬回贈 (HK$)

 

 

 

 

 

 

 

 

+

高達2%無上限獎賞

於12月31日前申請，並成功於推廣期內獲批核簽賬「分期更好使」計劃5

 

 

 

 

 

 

 

=

獎賞總額高達 (HK$)

簽賬回贈 + 高達2%無上限獎賞
$30,000-$49,999 $50 $950
$50,000-$99,999 $100 $2,000
$100,000-$199,999 $200 $4,100
$200,000 或以上 $300 $4,300或以上

優惠受條款及細則約束。詳情請【按此

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https：//bit.ly/2V94aIF

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責任編輯：羅嘉欣

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