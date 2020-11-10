【著數優惠】Citi推出信用卡交稅優惠可享600元簽賬回贈　分期攤還額外可獲300元

踏入稅季，花旗銀行為Citi信用卡1客戶推出交稅優惠。由即日至2021年2月28日，憑Citi Mastercard信用卡2於網上理財或Citi Mobile App 累積繳交3萬或以上稅款，並於推廣期內累積1000元或以上之合資格零售簽賬3，可享高達600元的簽賬回贈，優惠詳情如下：

優惠詳情如下：

於推廣期內累積HK$1,000或以上之合資格零售簽賬3 + 於2020年2月28日或之前累積繳稅金額 (HK$) = 簽賬回贈 (HK$) $30,000-$49,999 $80 $50,000-$99,999 $150 $100,000-$199,999 $300 $200,000 或以上 $600

Citi 信用卡客戶1需於網上進行登記，名額有限，詳情請【按此】

同時憑Citi信用卡1透過簽賬「分期更好使」計劃分期攤還繳稅金額，更可享額外高達300的元簽賬回贈4及高達2%無上限獎賞，詳情如下：

累積合資格簽賬「分期更好使」計劃貸款之批核金 額 (HK$) 還款期須為12個月或以上 簽賬回贈 (HK$) + 高達 2% 無上限獎賞 於12月31日前申請，並成功於推廣期內獲批核簽賬「分期更好使」計劃5 = 獎賞總額高達 (HK$) 簽賬回贈 + 高達2%無上限獎賞 $30,000-$49,999 $50 $950 $50,000-$99,999 $100 $2,000 $100,000-$199,999 $200 $4,100 $200,000 或以上 $300 $4,300或以上

優惠受條款及細則約束。詳情請【按此】

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責任編輯：羅嘉欣