【木棘証人】楊茜堯獲重金邀請復出拍劇　與丈夫羅子溢拍檔北上挖金　

▲ 羅子溢跟楊茜堯將會夫婦檔拍劇。

楊茜堯（前名楊怡）於今年4月誕下女兒羅翊心（小珍珠），這大半年間茜堯一直專心湊女，而老公仔羅子溢（前名羅仲謙）負責努力拍劇賺奶粉錢。他回巢TVB的首套劇集《木棘証人》現正熱播，口碑不俗。

近日有報道指，內地公司出價千萬邀得楊茜堯跟羅子溢拍劇，除銀彈攻勢夠吸引吸引楊茜堯決定復出拍劇，也有指由於老公羅子溢一直甚旺桃花，今次夫婦檔拍劇吸金外，又可以「眅」實老公，以防狂蜂浪蝶埋身，一舉兩得。

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▲ 楊茜堯跟羅子溢將會夫妻檔拍劇。

楊茜堯在重金邀復出

自2017年跟郭晉安合演《再創世紀》後，楊茜堯已有3年沒參演出劇集，及後她養尊處休專注調理身體，至今年4月誕下女兒羅翊心。現時，她樂做幸福人妻的楊茜堯專心照顧女兒，跟老公羅子溢不時於IG分享家庭照。

惟近日有內地影視公司以8位數酬勞力邀楊茜堯跟羅子溢夫妻檔拍劇。

▲ 楊怡產後成功修身，狀態大勇。

據悉，該時裝劇邀得不少港星合作，包括張智霖、黃浩然及李彩華，不但酬勞吸引，而羅子溢的角色亦甚有發揮；楊茜堯跟羅子溢戲中並非演情侶，但據知二人有對手戲。

該劇將於內地取景兩個多月，由於老公羅子溢一直甚有女人緣，婚前跟不少女星傳緋聞，為阻止狂蜂浪蝶埋身，加上楊茜堯一直有戲癮，故她決定夫婦檔接拍此劇。而羅子溢接受媒體訪問時表示留待有關方面公布。

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其實早前出席《木棘証人》的宣傳活動時，羅子溢被問及太太會否復出時，當時已露少少口風。

他跟媒體謂太太一直有拍戲的心癮，更透露太太或於下半年復出，而產後已成功修身的楊茜堯，上月於IG貼出穿Bratop的照片，似乎狀態大勇。

▲ 楊茜堯跟羅子溢當年拍攝《On Call 36小時》而撻著。

40歲的楊茜堯和35歲羅子溢結婚4年，當年二人因拍攝劇集《On Call 36小時》而撻著，劇裡飾演「楊沛聰」的羅子溢暗戀楊茜堯飾演的「魚仔」。

如果今次劇集成功開拍，夫妻兩又可在劇集合作。