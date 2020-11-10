【港大藏屍案】姨仔指張祺忠不敢違抗妻子指令　妻子曾向胞妹稱「張祺忠唔係好人」

▲ 張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今日於高等法院續審。

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（10日）於高等法院續審。控方讀出死者胞妹的供詞，胞妹形容死者性格強勢易怒，被告通常不敢違抗死者指令，案發前夫婦二人不斷爭吵，死者更曾向胞妹稱「張祺忠唔係好人」。

姨仔作供時又指目擊張祺忠壓著死者以為兩人親熱，殺人翌日家中開冷氣，詳情即看：【下一頁】

死者的胞妹陳慧賢於供詞中提及，死者是一個強勢而且欠缺耐性的人，她經常命令他人，說話亦非常急促，而且很節儉，例如去飲茶時亦會選擇有優惠的早茶時段，一家人外出用餐亦需「AA制」，死者又不時吹噓自己作投資決定的才能。

至於被告，陳則形容他經常木口木面，不多說話，生活亦非常節儉，即使在夏天亦鮮有開冷氣，經常光顧快餐店。陳又形容被告與死者兩夫婦不時會爭執，但從未見過兩人動粗。

陳其後得知胞姊死訊後再錄口供，她提及2018年7月與被告及死者同遊英國時，兩人不斷就瑣碎事爭執，其中有一日被告駕車載他們外出時，死者在旁不斷就路線而命令被告，被告顯得非常憤怒，並揚言今次是最後一次與死者去旅行。陳形容她當時感到很驚訝，她從未見過被告這樣對死者說話。

陳又供稱，她於案發期間逗留在港，有一天被告載她出門時，死者在旁不斷就一份租約對被告喋喋不休，印象中死者斥責被告為何在地產經紀未完成工作前，便向他支付所有費用。被告當時顯得十分煩厭，更一度打算在駕駛途中立刻致電經紀，其後死者向陳大聲嚷「張祺忠唔係好人嚟㗎，唔好以為佢係好人呀！」被告隨即語塞，並將手機遞給死者，由她致電經紀處理，陳認為當時被告有些不能說的秘密。

陳又形容死者經常批評他人，當她憤怒的時候會執著一點不斷責備對方，亦經常教訓他人。反而被告則多數默不作聲，而且鮮有違抗死者的命令，非常服從。陳記得約6、7年前，死者曾經告訴她，因為被告經常以工作為由不在家，女兒長大後亦開始工作，因此死者經常一個人在家，非常苦悶，萌生與被告離婚的念頭，但被告卻不願離婚。

被問及死者與子女的關係時，陳表示從死者口中得知，死者經常稱讚子女聽話孝順，兒子Scot更會將錢交給死者作投資。

陳又指她從未聽過被告有否欠死者金錢，她亦不了解死者的財政狀況，印象中死者負責家中投資事宜，但財政事宜則由被告作主，因為死者要提款作個人用途時，亦需被告簽名。

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記者：楊詠渝