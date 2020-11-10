【KO痛風】痛風纏擾20年戒口多時仍復發　中醫拆解原因3星期標本兼治

▲ 一名被痛風纏擾20年的病人，已戒口多年病情仍不時復發。

痛風人士要戒口，但為何戒口後仍然復發？蘇安莎中醫診所駐診醫師、註冊中醫師陳泳豪近日分享一個病例：一名被痛風纏擾20年的病人，已戒口多年病情仍不時復發。陳醫師診症後發現兩個關鍵原因，其中一個成因竟然與病人健康的生活習慣有關。

據Facebook專頁「蘇安莎中醫診所 SOS Chinese Medicine Clinic」，陳泳豪醫師分享一宗痛風病人個案。病人被痛風問題困擾20年，平均每3個月到半年發作一次，接受西醫體檢後發現，病人尿酸、膽固醇及血糖偏高，獲西醫處方消炎止痛藥，並建議他在飲食上要清淡。

自此，病人已乖乖戒口多年，仍然復發。在食西藥也無效下，他向陳醫師求診，醫師在檢查時見到病人腳趾公局部泛紅腫痛，範圍約一元硬幣般大小，稍為按壓已經非常疼痛。

經醫師問診後，發現病人飲食上無大問題，深究下發現原來是飲食以外的兩個原因，導致痛風不停復發。

痛風是甚麼？

從現代醫學角度，當人體內血尿酸濃度過高時，尿酸就會形成「尿酸鹽結晶」。而痛風成因，就是「尿酸鹽結晶」沉積在關節、滑囊、軟骨、肌腱等地方，引起局部關節發炎。

尿酸由「嘌呤」轉化而成，並會隨尿液排出體外。嘌呤主要有兩個來源：

人體細胞在新陳代謝過程中，形成嘌呤；

不同食物中亦含有嘌呤，可通過飲食被人體吸收。

痛風復發2個原因

第一，做運動。醫師發現，病人每次做完運動，痛風都會復發。人體在劇烈運動之後，會造成細胞代謝加快，有機會增加體內尿酸水平。

第二，體內積聚的痰濕未清，稍有不慎就容易痛風復發。從傳統中醫學角度而言，痛風常見病發成因是患者飲食不節、損傷了脾胃，造成體內出現濕熱病邪。而濕有向下的趨勢，所以痛風好發於下肢。

中醫治痛風

中醫以「急則治其標，緩則治其本」為治療原則，將痛風病發分為「急性發作期」及「緩解期」：

「急性發作期」症狀初發，以止痛、清熱化濕、活血行痺為主，症狀可以在短時間內舒緩；

「緩解期」時症狀已過去，以體質調理、預防復發為主。

「緩解期」的治療，不單清除體內積聚的痰濕，亦可改善體質、防止痰濕再次積聚。因此，體質調理對預防痛風復發十分關鍵。

3星期標本兼治

陳醫師認為，病人屬於「急性發作期」的濕熱下注型。醫師透過處方中藥，主力為病人清熱化濕、宣痺止痛；並加入一些引經藥物，加強藥物在下肢的療效。

一星期後覆診，病人的紅腫患處已經消褪，活動已經正常，只餘下關節位有少少壓痛。再次調整處方後，第三次覆診時症狀已全消。由於病人體內濕氣積累已久，所以再處方了改善體質的藥物，以避免痛風復發。

陳醫師提醒，痛風症狀往往可以在短時間內舒緩，但缺乏體質上的改善，痛風發作可以越見頻密。反覆痛風發作，不只帶來痛症問題，長遠可導致永久關節變型、骨質侵蝕、形成「痛風石」、腎功能損傷等情況，嚴重影響生活同工作。

▲ 蘇安莎中醫診所駐診醫師、註冊中醫師陳泳豪。

文章獲蘇安莎中醫診所授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋