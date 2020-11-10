【港大藏屍案】姨仔目擊張祺忠壓著死者以為兩人親熱　殺人翌日家中開冷氣

▲ 涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日謀殺陳慧文。（資料圖片）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（10日）於高等法院續審。庭上讀出死者胞妹的供詞，胞妹憶述案發當晚她目睹被告壓著死者時，以為兩人在親熱故未有繼續留意。翌日早上，鮮有開冷氣的被告忽然開了家中冷氣，宿舍內非常涼快。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。姨仔又指張祺忠不敢違抗妻子指令 妻子曾向胞妹稱「張祺忠唔係好人」，詳情即看:【下一頁】

控方日前指，死者的胞妹陳慧賢於案發期間居於案發的港大偉倫堂宿舍，而由於她現時已返回英國，且因疫情關係未能回港作供，控方因此於庭上讀出她的口供。

陳慧賢曾於2018年8月25日就死者失蹤一事錄口供，她供稱8月16日當晚，被告與死者的女兒Nancy於晚上回家，Nancy當時看來心情欠佳，並問誰人把她的房間弄亂，陳回應指她曾經入內為手機充電而忘了關燈。

陳其後入浴室洗澡，期間聽到門外有人爭吵，陳開門後目睹Nancy站在死者門外，將一個晾衣架推向死者，同時被告則雙手環抱胸前，坐在沙發上，不發一言。Nancy其後再將一條約1米長的膠條掉向死者，但沒有擊中死者，Nancy隨後返回房間，執拾了幾件衣服便離家出走。

陳又憶述8月19日當天，她仍未能聯絡死者，當她回到港大宿舍時，其8歲女兒曾指出死者的鞋子出現在門口，但她當時並沒有留意。陳於當日又發現平時置於門口位置的行李篋不見了，被告則表示「佢都痴線㗎，帶咁大個篋走。」

8月22日凌晨，陳又與被告及其子女在宿舍內討論死者失蹤一事，當時Nancy質疑為何死者只帶走身份證、錢包和護照，而未有帶走她平常使用的背包，兒子Scot亦懷疑死者外出時有否乘搭升降機等，而被告則沒有答話，但不敢直視陳。

陳其後於返回英國後，才透過互聯網得知胞姊的死訊，她遂於2018年10月22日再就死者被謀殺而錄口供。

陳於口供中提及，她記起之前在宿舍門口的行李篋，其實早於8月17日早上已不見了。陳又憶述8月17日早上她醒來的時候，感到非常涼快，由於被告夫婦均為非常節儉的人，被告即使在夏天亦鮮有開冷氣，因此她以為涼快的感覺是來自外面，她認為是適合去迪士尼樂園的天氣。

陳又提及一件她回想起來覺得奇怪的事，她指8月16日當晚臨睡前，她透過房門看到死者和被告均躺於床上，兩人背向門口，被告疑似壓著死者，她當時心想「嘩，咁嘅年紀仲咁親熱。」因此未有再留意。但陳認為被告沒有理由是一個如此浪漫的人，她印象中，自從被告夫婦的子女出生後，她就再沒有見到兩人牽手、擁抱或親吻，因此她亦感到奇怪。

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記者：楊詠渝