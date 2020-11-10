【怪獸家長】港媽縱容5歲兒公園爭玩打人　旁人勸喻被爆粗狂鬧：超越怪獸家長

▲ 一名港媽縱容5歲子公園爭玩打人，不滿被勸爆粗狂鬧。

小朋友爭玩是平常事，家長可以趁機教育孩子分享及禮讓。一名港媽於社交媒體投稿，指近日帶同3歲兒子到公園遊玩，途中遇上另一名男童「打尖」爭玩，甚至企圖出手打人，惟對方媽媽見狀不但沒有阻止，縱容兒子的惡行，甚至亦以粗言穢語狂鬧港媽，港媽感到非常無奈，慨歎對方的行為「已經超越咗怪獸家長」。

一名港媽向Facebook專頁《生仔要考牌系列》投稿，指早前帶同快將3歲的兒子到公園遊玩，正當兒子玩望遠鏡時，一名年約5至6歲的男童突上前搶玩。港媽原本認為小朋友爭玩乃平常事，重點在於家長如何處理。

男童公園打尖搶玩設施

男童的媽媽勸喻兒子禮讓，並作勢將他拉走，而港媽的兒子亦堅拒離開，港媽便開口問，「不如哥哥你排隊啦」。沒想到，男童沒有理會之餘，更大力拉扯港媽的兒子，男童媽媽雖自言自語勸喻，但卻加插一句，「細佬你玩過第二樣嘢先啦」。

無理家長發難爆粗狂鬧

港媽感到非常愕然，她更見男童正準備對兒子批踭時，她便忍不住，

喂！你做咩搶唧？人哋玩先，你排隊啦！

男童媽媽聽見立刻怒斥及發難，「無禮貌呀、八婆呀、唔識教仔」。在爭執期間，港媽更看見男童出手拍打兒子，她告訴男童媽媽後，對方更粗口橫飛，指責港媽冤枉其兒子，「之後仲鬧埋我個仔，叫佢走開，話無人同佢玩之類」。當港媽以為兒子被嚇壞時，兒子卻冷靜地說，「姨姨，你唔好咁大聲講嘢啦。」

擾攘多時，男童終於離開，兒子隨即告狀，指男童曾經踢他的腳，男童媽媽聽見後又再次發難，「教個仔講大話呀！無陰公呀！教個咁細個小朋友講大話！」男童媽媽更誓神劈願對兒子說，「你放心！媽媽信你一定冇做過 ！」

超越怪獸家長的行為

港媽無奈表示，對方一直在公園保護兒子，四處斥罵不同人，

呢個阿媽真心癲，已經超越咗怪獸家長，呢單野完美演繹「他只是個孩子呀」。



文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳