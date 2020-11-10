【圖書開倉】天地圖書兒童教材文具精品開倉　培生朗文補充練習低至2折

▲ 天地圖書門市部即日起舉行「培生朗文繽Fun購物日」，大量圖書及補充練習特價發售。（主辦機構提供相片）

中小學踏入考試季，家長是時候入手補充練習。由即日起至11月16日，位於灣仔的天地圖書門市部舉辦「培生朗文繽Fun購物日」，出售大量兒童教材、補充練習及圖書等，優惠低至2折起。

「培生朗文繽Fun購物日」有超過10個合作單位一同參展，產品種類繁多，包括各級各科的補充練習、兒童教材、教育玩具、進口英語教材、圖書、詞典及文儀精品等，部分貨品低至2折，是家長掃教材的好機會。

▲ 場內地方寬敞。（主辦機構提供相片）

凡買滿600元，即送電腦保護套；滿1,000元再送便利店20元現金券及Medcross醫十字口罩5個。在首天開賣日，凡購物更即送進口圖書，只限一天。

首賣「升級特訓」測驗卷

在「購物日」期間，同時首賣《培生朗文試前升級特訓》測驗卷系列，包括中、英、數、常四科，該測驗卷是透過網上診斷，獨立評估每個學生的能力表現，提供專屬分析報告，讓學生得到個人化跟進及針對性的改善建議。

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培生巡遊車各區派禮品

另外，「培生繽Fun巡遊車」將於11月14日起，連續3個周末巡遊各區，只要讚好有關Facebook專頁即可獲贈精美禮品一份，並有機會贏取《培生朗文試前升級特訓》測驗卷系列一套，包括中、英、數、常，共8冊。

▲ 天地圖書開倉至11月16日。（主辦機構提供相片）

培生朗文繽Fun購物日

日期︰11月10日至11月16日（周二至周一）

時間︰10am至8pm

地址︰灣仔莊士敦道30號天地圖書地庫及一樓（近港鐵灣仔站B1或D出口）

查詢電話︰2865 0708

培生繽Fun巡遊車

日期︰11月14、15、21、22、28及29日（一連3個周六、日）

時間及地點︰留意培生香港Facebook專頁

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責任編輯︰林綺玲