【偉大母愛】曾流產再懷孕4個月患淋巴癌　年輕媽媽為保愛女押上生命延遲化療

▲ 英國一位媽媽在懷孕4個月時確診淋巴癌，為了保住愛女決定延遲化療。

媽媽願意為孩子付出一切，英國有一名曾經流產的年輕媽媽再次懷孕，卻在懷孕4個月時確診淋巴癌，但她為了保住愛女，決定押上生命延遲化療時間。慶幸她經歷12次化療後，終成功抗癌。

據英國《每日郵報》報道，來自英國切斯特菲爾德（Chesterfield）的21歲媽媽Ellie Whittaker去年10月被診斷患上淋巴癌第二期，當時她正懷孕16周。Ellie回想，除了頸上出現一個小腫塊和感到疲憊外，沒有太多症狀，最初醫生更認為她只是扁桃腺發炎，患癌惡耗令她無法置信。

一心當媽決不終止懷孕

醫生告訴Ellie有兩個選擇，延遲化療或流產，她堅持「不可能流產」，因為她在去年4月時曾經歷了一次流產，好不容易再懷孕，她與22歲的未婚夫Kieran Marriott都非常高興，已經準備好建立一個家庭。

▲ Ellie懷孕37周時，剖腹誕下女兒Connie。（影片截圖）

她不希望因患癌而放棄腹中胎兒的性命，決定延遲化療，沒有終止懷孕，也嘗試不多想，只願懷孕期間盡可能保持一切正常︰

我把患癌一事拋諸腦後，專注於女兒出生，我等不及要當媽媽了。

Ellie冒著癌症惡化的機會，堅決生下女兒後才開始化療，以免藥物影響胎兒發展。今年3月18日Ellie懷孕37周時，剖腹誕下重6磅多的女兒Connie。產後一周，Ellie接受檢查後，發現淋巴癌已發展到第三期，擴散到胃部和脾臟。

歷12次化療戰勝癌魔

她在9月完成了12次化療，並在10月最近一次檢查中發現癌細胞消失了，意味著她已成功抗癌。醫生指她身上已沒癌症跡象，而且不太可能復發。

▲ Ellie經過12次化療後成功抗癌。（影片截圖）

在她開始化療前，Ellie爭取時間與Connie在一起，她曾經擔心得哭起來，「害怕無法陪女兒成長」。Ellie感謝未婚夫及父母的支持，在她接受治療時幫忙照顧Connie，她亦無悔自己的決定。

我不後悔自己的決定，即使再選擇多一次，我依然選擇繼續懷孕。

Ellie現在專心做全職媽媽，Connie已經8個月大，媽媽讚她是一個了不起的孩子，開始出牙並嘗試坐起來。

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責任編輯︰王明芳