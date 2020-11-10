【悲慘童年】父酗酒家暴母重男輕女　女兒照顧雙親換來辱罵：家人的肯定是奢望

▲ 女兒雖已長大成人，心底仍渴望得到家人的愛。

擁有幸福快樂的童年並非必然，對於一些人來說甚至可謂奢求。有女網民在社交平台投稿，提及在重男輕女、遭受家暴的童年中成長，她無法得到渴求的家庭溫暖。不過，現時身處海外的她，仍掛念在港的患病父母，感到心酸自責，卻又感到迷失。

有女網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，現年30歲的她，表面堅強樂觀，但內心卻已傷痕纍纍，無力氣再走人生路。她憶述，從小到大，父母都是嘈嘈吵吵，家無寧日。

照顧父母換來辱罵

媽媽重男輕女，只疼愛哥哥無視她，自小學起她就自己上學、放學、做功課，每次她哭都只換來更多責罵，她曾問媽媽為何要生她，媽媽回答，「因為生多個陪阿哥」。患有情緒病的媽媽需要長期住院，她不斷探望媽媽，以為會換來關注，不料媽媽卻認為，是女兒害自己住院。

爸爸長期酗酒，且有反社會人格和暴力問題，經常在半夜吵鬧，令她無法安睡，長期睡眠不足。在Band 3中學讀書的她，因想發奮讀書，遭身邊同學講是非、欺凌，但她從沒向父母提及，因知道家人不會幫到自己，相反自己要照顧父母。

由於家境貧困，她讀書時也沒錢吃飯，一餐要分兩餐吃，16歲就開始兼職工作，養活自己。她曾試過找親戚求救，但親戚卻說，「你做女要孝順，要幫你父母」。

記得有次去朋友屋企，見到佢家人喺屋企等佢，然後有講有笑，我即刻借廁所偷偷地喊，因為呢種就係我想要來自家人嘅關心，那怕一次都好，我都好想會有家人關心下我。

家人關心是奢望

近年她到海外工作，她得知父親的癌症愈發嚴重，雖想回來探親，卻因疫情無法回港。她表示，見到父母時日無多，感到心酸，但因賺錢不多，不能回港生活照顧他們。而且，她亦不知如何面對父母，她從小到大只渴望得到家人的關心和肯定，但一直都只是奢望，令她感到迷失，也覺得自己很沒用。

連自己係邊個我都開始唔知，我已經唔係好想再努力走落去。

不少網民紛紛留言鼓勵她，認為她愛他人時也要愛自己，不用加油為人努力，放負也不等於沒用，只是代表自己有勇氣面對自己。有人亦認為，她毋須被傳統思想困住，覺得自己有義務照顧父母，「父母都有義務去愛護自己嘅仔女，如果佢無盡責，仔女真係無需要去回報㗎」、「你已經好叻㗎喇！原生家庭無得選擇，不過你已經盡量做好，係時候關心下自己感覺」。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳