【首置盤】煥然懿居正接受申請　睇樓客：私樓格局開則四正必入表【附示範單位圖片】

▲ 煥然懿居今日起開放示範單位參觀，溫生溫太稱滿意屋苑設計及周邊配套，10分滿分給8分。（吳卓峰攝）

首置上車盤、紅磡煥然懿居43伙餘貨，11月10日至11月23日接受申請，市值7折定價，售355萬元至798萬元；其中574呎三房戶，入場費由695萬元起，呎價1.21萬元起。按法例要求，市建局開放4款現樓示範單位，市民可預約參觀。預計項目12月攪珠，明年1月揀樓。

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溫太參觀過示範單位後，稱屋苑似私樓設計，廚廁用料比居屋好，間隔也實用四正，相信入表申請機會很高，心儀兩房單位。她稱雖然屋苑位處舊區，但料住高層可享開揚景觀，配套也完善。她透露現租住荃灣一私樓單位，跟丈夫也在物色600餘呎的新居置業，而搬來紅磡可更方便丈夫往返工作地點。

另一名睇樓客周女士稱，心儀屋苑校網優越，她舉例「東涌樓價平，但校網不好；如果煥然懿居兩房戶賣600餘萬元，在東涌只可物色相近面積、但樓齡十多年的私樓。」她又認為兩房及三房均設露台及工作平台各一個，屬不必要；而單位間隔正常，但睡房面積偏細。她坦言了解過申請資格後，會入表申請，心儀兩房單位。

▲ 周女士稱，心儀屋苑校網優越。（吳卓峰攝）

首置家庭申請設入息限制66,001元至85,800元，和資產限制最多221萬；一人申請者減半。市建局相信，考慮到申請人的入息上限，倘透過按揭保險承造銀行九成按揭，一人申請可負擔開放式及一房單位；家庭申請則有能力負擔所有房型。

市建局稱，一人申請只可選購開放式及一房單位；家庭申請不設限購。

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記者：吳卓峰