將軍澳都有DON DON DONKI啦！

將軍澳區市民福音！超人氣日本折扣零售店DON DON DONKI繼續逆市擴充，於今日「雙十一」（11月11日）正式進駐澳南海岸（O' South Coast）旗下的Monterey Place商場！

▲ DON DON DONKI官方吉祥物在Monterey Place迎接大家！

DON DON DONKI以營業時間長、店面面積大，販售各式日本商品為賣點。而位於澳南海岸Monterey Place 1樓的將軍澳分店，於今日早上10點開幕，分店將24小時營業，所售賣商品多樣化，包括新鮮日本食材、化妝品、雜貨、配飾、家庭用品、運動及寵物商品；店內更設熟食部，每日新鮮製造各式日本料理。

▲ 大小朋友都喜愛的「麵包超人」！

DON DON DONKI將軍澳分店即將開幕的消息一傳出，不少區內及附近居民隨即表示相當期待；亦有網民表示分店所在的澳南海岸距離將軍澳港鐵站只需8分鐘步程，交通相當便利。

選址沿海商場 將軍澳海濱消閒新地標

作為香港第5間分店，今次DON DON DONKI選址澳南海岸，可謂為將軍澳居民提供一個吃喝玩樂新選擇！澳南海岸除了Monterey Place，還包括Capri Place和Savannah Place。三個商場均鄰近將軍澳海傍，地理位置優越，沿海露天餐飲、教育中心、國際學校、休閒購物商店一應俱全，可謂將軍澳的海濱休閒新地標。

其中Monterey Place毗鄰6公里長的海濱長廊和單車徑，不少居民都會到海濱長廊散步、放狗或騎單車。近日為配合將軍澳分店正式開業，海濱長廊更擺放了可愛的DON DON DONKI小企鵝，吸引不少市民前來打卡。

多元餐飲選擇 滿足眾人味蕾

澳南海岸擁有多元化餐廳，海傍餐廳更是景觀與美味俱全！走純白木系文青風的JOMO Kitchen & Health Hub，自家製多款蛋糕及甜品，當中更有純素餐點選擇。大小朋友除了喜愛食甜品之外，當然不少得漢堡包啦！Burger's Friends Forever設有100%全天然美國安格斯牛肉漢堡，亦有鵝肝安格斯漢堡、水牛城雞肉漢堡等多款選擇，款式特別而且用料豐富，絕對適合食飽再掃貨！

▲ JOMO Kitchen & Health Hub以自家製蛋糕聞名。

▲ Burger's Friends Forever有多款漢堡任君選擇。



與此同時，澳南海岸亦有不少異國菜餐廳，例如比利時餐廳FRITES Belgium on Tap，主打傳統比利時美饌及以及頂級比利時啤酒；或者午後到西班牙餐廳Pastis Tapas小酌一番亦可。

無論是晨光絢麗的朝早、陽光明媚的下午，還是浪漫怡人的黃昏，相約三五知己、一家大小還是情人，澳南海岸均提供各形各色的餐饗體驗，讓客人盡情享受「味」力之旅。

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DON DON DONKI將軍澳分店

地址：將軍澳唐俊街23號 澳南海岸Monterey Place 1樓

開幕日期：11月11日上午10時

（資料由客戶提供）