《鏗鏘集》編導蔡玉玲被控提堂　押至明年1月中再訊

▲ 蔡玉玲被票控兩罪，案件今提堂，押後至明年1月中再訊。（陳國峰攝）

港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲涉於5月及6月，分別兩次申請車輛查冊時作出虛假陳述，被控2項明知而作出要項上虛假的陳述罪，案件今（10日）於粉嶺裁判法院提堂。案件押後至2021年1月14日，以作進一步調查及向運輸署索取輸入資料等，蔡玉玲暫時毋須答辯，准保釋候訊。

被告蔡玉玲（37歲），被控2項明知而作出要項上虛假的陳述，分別於2020年5月17日及6月10日在香港，為取得一輛私家車的車輛登記細節證明書，明知而作出要項上虛假的陳述，即表示其申請證明書以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，即進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

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控方申請押後案件，待警方作進一步調查，向運輸署索取被告曾輸入的資料，以及查冊時的電子認證，蔡玉玲暫時毋須答辯。辯方申請以原有條件1,000元保釋外出，獲裁決官批准。裁判官將案件押後至2021年1月14日再訊。

據悉，蔡被指於案發兩天於網上申請查閱一輛屬於一間公司的車輛車牌，包括登記車主的名字、地址等資料；於2020年6月22日，港台記者到車牌的登記地址調查，並與該公司員工交談，其中一名記者展示屬於蔡的港台職員證。

控方案情又指，該公司員工其後被記者邀請進行訪問，詢問涉案車輛曾於2019年7月21日日出現在元朗一事。該公司員工及後發現，兩人對話出現在港台電視節目《鏗鏘集 - 7.21誰主真相》中。

蔡玉玲於開庭前指，警方高調以虛假陳述的罪名控告查冊的記者，事件已非她個人的事，近日不少學者、法律界人士及港台工會均對警方是否打壓新聞自由表示憂慮，蔡對港人往後是否還擁有資訊流通的自由亦提出疑問。

蔡又指，公務員事務局早前發聲明指，不能為自僱的「服務提供者」提供法律支援。另外，記協主席楊健興、立法會議員林卓廷以及港台製作人員工會代表亦到場聲援。

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記者：林欣樂