文員進商場食肆遊蕩罪成　官指在場鼓勵其他人搗亂

▲ 被告還柙今午判刑。（經濟日報資料圖片）

去年12月26日大埔超級城發生警民衝突，防暴警進入商場時，疑遭36歲男文員推門阻止，涉案男文員否認遊蕩及阻差辦公罪，今（10日）於粉嶺裁判法院裁決。裁判官裁定阻差辦公罪表證不成立，指警員證供與片段不符，證供質素差到無人可信。惟裁判官裁定被告遊蕩罪成，指被告與30名戴口罩人士進入食肆，有人惡意搗亂，指被告與搗亂人士同時進出食肆，而被告更是到場後才戴上口罩，鼓勵了其他人搗亂行為；被告還柙今午判刑。

被告楊浩然（36歲）早前否認遊蕩導致他人擔心及阻礙在正常執行職務的警務人員共2罪。控罪指，被告於2019年12月26日在大埔超級城「星泰真味」內遊蕩，令食肆負責人符賽珍合理地擔心其人身安全；及於同日故意阻撓警員賴灝緯執行職務。

裁判官早前已裁定阻差辦公一罪表證不成立，今提及控方案情指，警員賴灝緯供稱被告案發時推著玻璃門，使警方須由另一玻璃門進入商場，又供稱被告曾用手推向他胸口。

裁判官指，賴案發時配有雷明登槍，惟多條現場片段中，均無配有雷明登槍的警員嘗試推門進入，而賴供稱推門的警員在他左前方，其後改稱自己很大機會在推門的警員中，而辯方盤問下，賴更改說法，僅稱自己有機會在推門的警察中。裁判官指賴更改說法，是為免自己泥足深陷，在虛構指控被揭穿時，無處可逃。

裁判官又指，賴雖然供稱被告的手推向他胸口，惟辯方盤問時，賴卻指忘記有否接觸到，而根據醫療報告，賴向醫生表示胸口有觸痛及當時被人推至倒地。裁判官指感到匪夷所思，這並非拳擊賽，沒有多不勝數的拳擊，只有獨一無二的1次動作，如果賴感到胸口痛，必然會記得接觸。

就阻礙警員一罪，裁判官考慮到證人供詞與現場片段衝突，指多條片段均拍攝不到被告推賴的胸口，而現場防暴警亦由1名總督察阻止，及在其指揮下由另一邊玻璃門進入商場，指賴的證供質素差到無人可信，遂裁定控罪表證不成立。

就遊蕩罪，裁判官提及控方證人符賽珍，指符的證供可信性受到辯方批評，符供稱，當時約30名有戴口罩的人士聚集食肆外，有2名少女先行進入，並將餐具及調味料亂秒丟亂灑，其餘戴口罩人士相繼進入，坐下及看餐牌，歷時約1分42秒，因警方到場，口罩人士隨即離開。

裁判官續指，符當時曾接受傳媒採訪，解釋事件前因，而在庭上卻有更清晰說法，辯方以此批評符的證供可信性，又指符受訪時不驚慌。惟裁判官認為，符沒有理由隱瞞自己知悉事件因果，而且這亦不影響食肆遭人惡意搗亂的事實，又指每人驚慌的表現不同，憑藉該40秒的訪問去判斷符驚慌與否，並不充分。

裁判官又指，現場片段拍攝到被告就在戴口罩的人士當中，而被告髮型及眼鏡等特徵明顯，雖然片段沒顯示被告有惡意搗亂行為，但被告在場即鼓勵了他人的搗亂行為，又指案發時未有新冠肺炎疫情，而被告亦是在到達食肆門外才戴上口罩，被告與作出實質搗亂行為的人士在相若時間進入，及後同時離開食肆。

裁判官指，他有理由相信被告當時與其他搗亂人士有相同目的，就是向食肆製造麻煩，辯方聲稱被告在當中而不知何事，是痴人說夢話，又指被告如考慮光顧及想看餐牌，不應只在內逗留1分42秒，更不會在警方到場時離開，又脫去口罩，裝成途人。

裁判官基於搗亂行為已實際導致食肆客源流失，食肆不能正常經營，導致身為負責人的符合理地擔心自身利益，故裁定被告遊蕩導致他人擔心罪名成立；被告還柙至今午判刑。

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記者：王仁昌