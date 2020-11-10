【港大藏屍案】為賺取銀行所有回贈　死者命令銀行職員到港大替張祺忠開户

▲ 張祺忠涉殺妻案證人之一：時任星展銀行客戶服務經理趙建威。（梁偉榮攝）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（10日）於高等法院續審。曾接待死者的銀行職員今供稱，死者是一個霸道、難相處的客人，不斷咄咄逼人，更命令他必須立刻乘的士前往港大宿舍為被告開戶口，否則把生意轉交他人，反而被告則有禮貌又友善。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

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案發時於星展銀行任職客戶服務經理的趙建威今供稱，2018年8月14日上班期間，遇到死者與其胞妹陳慧賢入內查詢有關開戶的優惠，死者其後開立了戶口，但由於不夠時間同時開立投資戶口以取得所有回贈，雙方因此相約於8月16日在西營盤分行繼續辦手續。

趙供稱，8月16日他接待死者時，死者表示會將400萬元存入戶口，另外尚有一筆約200萬元的存款，問及有何方法可取得更多回贈。趙回應指她可推薦一名家人開戶，便可同時取得迎新優惠及推薦獎賞。死者隨即表示可轉介其丈夫開戶，更即場致電丈夫，以急促的語氣對被告稱「全部簽咗先。」

死者其後要求趙立刻前往港大宿舍為被告開戶，趙抵達宿舍後將文件交給被告，但被告似乎不知所以，趙與同事均感到愕然，他以為死者早已向被告解釋，趙於是向被告重新解釋一次，但被告表示他只得半小時的午飯時間，來不及消化所有內容，因此提議另擇日子再處理，趙於是離開。趙形容被告當時表現平靜，並無任何不滿。

8月16日下午，趙收到死者的訊息指不會存款到戶口內，而8月17日早上，趙亦收到被告的訊息，要求取消當日的會面。

趙於辯方盤問下又供稱，死者不停向他問及有沒有更好的優惠，不斷向他施壓，想要更多現金回贈，辯方問及死者是否「咄咄逼人、要求多、難相處」，趙表示「非常同意」。

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辯方又問及當死者致電被告時，態度是否很霸道及多多要求。趙亦同意，並指「佢話如果我唔即日去港大搵佢先生完成手續，佢就唔會再搵我，會搵其他同事。」

基於業績壓力，趙只好立刻要求同事由旺角乘的士返回銀行，再一起乘的士前往港大，「一年未必有一、兩次呢啲服務提供俾客人」，趙又表示反而被告則很有禮貌又友善。聆訊下午續。

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記者：楊詠渝