【校長專欄】私小執教鞭廿載轉職津校　天虹校長推正向教育：教育是關係

▲ 天虹小學馮耀章校長一向致力推動正向教育。

我是現任浸信會天虹小學馮耀章校長,今年是我作為一間津貼小學校長的第三年;在此之前,我於港島區一間私立小學任職22年。在過去十年時間,我有幸曾多次到訪不同的國家(德國、瑞士、美國、芬蘭、瑞典、新加坡、日本、韓國及澳洲等)學習及進行教育交流,並嘗試把各國教育精髓帶回香港教育現場,創新及變革香港的學校及教育。

▲ 不知不覺,這已是馮校長在天虹的第3年。( 陳永康攝)

教育是關係

愛因斯坦曾經分享過,「Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school」,在這廿多年的教育生涯中,我最享受的就是與學生在一起:在課室內傾訴、看著他們在籃球場上專注盡力比賽的樣子、完成困難題目後振臂高呼的樣子、被我激嬲的樣子、對新事物產生好奇時的樣子、面對陌生人去分享自己所做的研究或作品時認真的樣子,同好朋友鬧交後和好如初的樣子……

因為我相信教育就是生活,教育是關係,一點一滴,永遠留在學生生命的最深處。另外,我認為教育是陪伴,無論是快樂、成長、困難、甚至乎是生離死別。學校,是與家長一起栽培學生成長最重要的伙伴。因為,學校與家長目標一致,我們都希望培育孩子成為一個健康、正面、積極、熱愛學習的學生,將來能夠造福別人。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

正向教育助建健康人生態度

香港的學生面對來自功課、學習、考試等壓力日益嚴重;有研究指出近四成的學生感到不幸福,越高年級情況越差。接受訪問的七個學生當中就有一個有抑鬱症的症狀。所以我的舊校在2013年開始推動正向教育(Positive Education);正向教育是澳洲Geelong Grammar School利用正向心理學發展出來的一套正向教育框架。

正向教育有六個範疇包括正向健康、正向情緒、全心投入、良好關係、有意義的人生和滿有成就,幫助學生建立更正面及健康的人生態度,讓學生擁有更幸福的人生。近兩年,香港的社會、校園及師生面臨史無前的挑戰,香港大部份的小學亦開始推動正向教育,我會在以後的文章分享我在舊校及現在學校推動正向教育的經驗,期望可以成為一塊拋在湖中的小石,讓學界及家長更關注我們下一代的身心靈健康!

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram,集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2