張曉明稱港澳具獨特優勢可大顯身手　讚揚澳門有效控疫

▲ 張曉明出席博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會。（經濟日報資料圖片）

港澳辦副主任張曉明今日於澳門，出席博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會。他讚揚，澳門迅速有效防控疫情，又指港澳正處於國內國際雙循環交匯點，具有很多獨特優勢，完全可以大顯身手。

張曉明指出，澳門在抗疫期間，體現到祖國是澳門最大靠山，直言一國兩制，是保持澳門長期繁榮穩定的最佳制度。

對於國家提出加快形成雙循環新格局，張曉明稱港澳是雙循環的交匯點，具有很多獨特優勢，完全可以大顯身手，而澳門更應積極主動，對接粵港澳大灣區建設，以及國家科技創新發展戰略，以將澳門打造成廣深港澳科創走廊的重要支點，以及珠江西岸的科創重要基地。

張曉明又重提，副總理韓正早前會見特首林鄭月娥時，所提到的「三個凡是」，即凡是有利保持香港長期繁榮穩定、增進香港同胞切身福祉、促進內地與香港融合發展的事情，中央都會全力支持，直言上述同樣適用於澳門。

另外，同場的林鄭月娥則指，香港和澳門是大灣區的兩個核心城市，定會攜手作出貢獻。她又感謝中央，特別是國家科技部，令香港的創科發展能提上到國家層面，強調港府會把握大灣區機萬，深化與各地，特別是內地的創科合作，提升香港的創新動力，期望香港、大灣區居民可以享受創新生活所帶來的更好生活質素。

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記者：陳宛彤