因疫情延期今周終上演舞台劇《生死裁決》　陳志雲區嘉雯倪秉郎：觀眾當法官審視人性

▲ 即將在西九文化區自由空間大盒上演的舞台劇《生死裁決》，3位演戲發燒友陳志雲、區嘉雯、倪秉郎都很期待在新劇場鬥戲。（湯炳強攝）

法官，不僅限在法庭內；判決，也不只是白紙黑字。生活上的大小事，其實都是不同的開庭審議，每人都可以是原告、被告、控辯雙方律師、陪審團、法官及觀眾，多方角力並守護自己的立場。

劇場空間繼去年上演《謀殺啟事》後，今次再度搬演推理女皇阿嘉莎克莉絲蒂最引以自豪的經典作品《生死裁決》（Verdict），由陳志雲、倪秉郎夥拍區嘉雯等一眾演員聯袂演繹人性法庭眾生相，本星期四開鑼。

被譽為推理女皇的阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie），一生戲劇性的經歷絕不遜於其筆下人物，她曾在醫院受訓成為職業藥劑師，難怪其書中經常出現大量關於毒殺的情節，寫實逼真得令人心寒。

除聖經外，曾編寫《尼羅河謀殺案》、《東方快車謀殺案》等66部長篇小說，作品被翻譯成超過100種語言的她，是健力士世界紀錄中最暢銷作家，全球累積銷量逾20億本。

▲ 《生死裁決》有別阿嘉莎克莉絲蒂其他作品，擺脫了「誰是兇手」的查案式敘事，卻透過男女關係的糾結， 細膩書寫出人性最黑暗一面。

適逢今年是克莉絲蒂誕辰130周年，劇場空間的「Agatha Christie推理空間」系列將公演由她親自撰寫的舞台劇作品《生死裁決》，這劇既是她公開宣稱最滿意的作品，也是著名戲劇翻譯家陳鈞潤執筆翻譯的遺作。劇情講述大學教授韓嘉義（陳志雲飾）為了逃避政治迫害，帶着妻子安雅及其表姊麗莎（區嘉雯飾）遷居英國。風度翩翩的韓教授深受學生愛戴，然而妻子一直病患纏身，更因為思鄉而變得性情乖僻，幸得醫生（倪秉郎飾）從旁鼓勵。溫柔的麗莎為了照顧安雅而與他們同住，卻竭力與教授抑壓着彼此的感情。一天，任性的貴族少女希倫（劉亭君飾）突然闖進了這個情感困局，不惜一切挑逗教授的道德防線，讓罪惡徹底撕破善良的面具……

因阿嘉莎克莉絲蒂之名，招聚了陳志雲、倪秉郎、區嘉雯這3位演戲發燒友演繹天下間最複雜的人性法庭角力場。不如由他們仨細說劇場二三事。

陳：陳志雲 倪：倪秉郎 區：區嘉雯

演員如何賦予角色生命？

區：作為一個演員，要好明白自己的性格；每個人的性格就似佛教所講的「有好多種子」，有些種子較彰顯，有些不。我自知某些性格較為揚並與角色不同，那就撳低某方面的性格、提高一些不是自己本來的性格。我飾演麗莎也是如此，性格不同，但某些對生命、愛情的看法則相同。

劇本是死的，唯靠演員給予生命、interaction，就會有好多化學作用、不斷調節，將之變成另一回事。我們已排演了一段時間，大家都覺得現在的劇情取向及結局較為合邏輯。

倪：我嘗試找出醫生在此劇作為配角的重要性，身為家庭醫生的我，與各人都好相熟，為了醫好教授太太而費盡心神、一直正面鼓勵她，豈料她卻突然死了。我就去搵這轉折的原因：成件事是否與教授有關？又會否關麗莎事？因為連我也知道他們有曖昧，作為老婆又豈會不知道？這就是演員好玩的地方，可以顯露醫生是一個充滿情感的人。

陳：這故事發生於1958年，我也是1958年出生，所以有好大共鳴。劇中教授以為自己是幫人，卻沒有設身處地在太太、麗莎立場去想，因而害了她們；而我同樣好細心、對朋友好好，卻不知對他們的愛有時會變成一種壓力，我從而明白到要體會別人的感受。

區：演員的兩難就是年輕時，背台詞好容易，但抓實角色好難；現在年紀大了、資歷深了，抓實角色易了，背台詞就好難。好慘，人生就是永遠沒有perfect。

▲ 陳志雲指其教授角色本來一直都有拒絕女學生的挑逗，因一時心軟可憐她引致誤導，才觸發殺機。（湯炳強攝）

詮釋人性黑暗也是推理

區：這劇劇本並不是以劇情推進，反而着重講人性、人與人之間的關係，多於推理懸疑。每次排演或旁觀，都會刺激我有新思考、新感覺，愈排愈多變化及愈豐富，愈多層次愈好看。

倪：這個劇本克莉絲蒂為何最鍾意？會否某位劇中人是她自己的投射？她與第一任丈夫婚姻生活麻麻地，她的心態跟哪角色最似？觀眾就像一個偵探。而本劇所有角色都將真實感情潛藏心底，我飾演的醫生也對教授太太有情愫，

經常上門診症都是渴望見她，但又不被人知。

陳：我覺得所有角色都是外冷內熱。劇名叫Verdit，裁決都是推理，不過是in another sense，叫觀眾一邊睇一邊思考劇中人為何會有這樣的想法及行為，不斷judge劇中人是對是錯，觀眾也可以反思以往做的事又是對是錯呢。最後可能沒答案，純由自己詮釋。

這也可能是克莉絲蒂鍾情此劇的原因。劇本文字好簡單俐落又到題，沒有多餘的婆媽之言，但情感卻很細膩，一體多面。

▲ 憑參演《叔．叔》而提名今屆金馬獎最佳女配角的區嘉雯，指其角色與教授太太是自小一起長大的好朋友兼表姊妹，跟教授關係是發乎情止於禮。（湯炳強攝）

最喜歡的懸疑推理作品

區：我好鍾意睇美劇《Criminal Minds》（港譯《心理追兇》）。其實克莉絲蒂的另一作品《控方證人》（Witness for the Prosecution），懸疑性亦好大，一人演兩個角色，卻不被發現是同一個人去演繹才好看。

陳：我好鍾意睇推理劇種，包括法庭戲。正在追美劇《Limitless》（港譯《逆天潛能》），也很喜歡日劇《Border》，這兩套主角都有超能力，之前也喜歡睇《新福爾摩斯》《Sherlock Holmes》。克莉絲蒂作品中，最喜歡《捕鼠器》（Mouse Trap），是我第一次到英國受訓讀書時，副專員請我們去睇來感受倫敦的生活，也是我首次接觸克莉絲蒂的舞台劇。

倪：我反而少睇，因為怕一看就不能停，要不斷追。但都鍾意睇竹內結子的女版Sherlock Holmes日劇《神探夏洛克小姐》，她演得幾好，每集45分鐘，輕輕鬆鬆。

▲ 倪秉郎飾演的醫生既好人又搞笑，其正面開朗的性格可舒緩沉重的劇情。（湯炳強攝）

Info

《生死裁決》

日期 / 時間：11月12日‑22日；8pm-10pm（逢星期三至日）、3pm-5pm（逢星期五至日）

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒（博物館道18號）

票價：$320、$240

官網：www.theatrespace.org、www.facebook.com/TheatreSpaceHK/

*粵語演出；全長約2小時30分鐘，設中場休息。



記者：鄺素媚