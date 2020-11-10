【兩電電費】中電及港燈明年凍結電費　每度電分別維持1.218及1.264元

▲ 中電及港燈明年凍結電費。（經濟日報資料圖片）

兩電今日（10日）公布，明年擬凍結電費。港燈每度電維持1.264元；中電則維持在每度電1.218元。

明年元旦日（1月1日）起，兩間電力公司齊齊不加電費。港燈每度電的基本電費雖加7仙，加上政府多收的差餉及地租已經全數回贈客戶，明年起不會再有每度電0.4仙回扣，因此港燈指，淨電費每度電按年不變，續維持126.4仙。

中電明年基本電費雖上調1.5仙，至93.7仙；燃料費減2.7仙，至28.1仙，而「地租及差餉特別回扣」取消下，淨電費每度電同樣按年不調整，維持在1.218元。

明年兩電電費調整

公司 基本電費（仙/度電） 燃料費條款收費（仙/度電） 回扣（仙/度電） 淨電費（仙/度電） 中電 93.7（+1.5） 28.1（-2.7） - 121.8（不變） 港燈 109（+7） 17.4（-7.4） - 126.4（不變） 註：（）內為按年變幅。 資料來源：中電﹑港燈

港燈董事總經理尹志田今日（10日）出席立法會經濟發展事務委員會特別會議時解釋，基本電費上調原因，除了因為港燈要配合政府環保政策而進行「煤轉氣」發電轉型，另外亦要加強輸配電系統，安裝智能電表，以促進香港轉型成為智慧城市，所以資本開支需要增加。惟港燈售電量受新冠肺炎疫情打撃和經濟不景影響，持續下跌，增加了調整電費的壓力。

尹志田指，明白當前經濟環境對市民大眾和社會不同行業仍然帶來挑戰，所以港燈在凍結電費之餘，亦會繼續推出紓困措施及節能計劃，包括再次派發飲食券予基層家庭和為社福機構提供餐飲資助計劃，提供電費優惠和津貼予包括劏房租戶在內的有需要人士，和推動環保和節能項目，詳情稍後公布。

中電總裁蔣東強稱，明白市民對電費的關注，過往10個月受疫情影響，經濟放緩，故凍結來年電費，以紓緩市民日常生活壓力。他續言，早前國際燃料價格下降，令燃料成本得以紓緩，使燃料調整費有下調空間，令客戶直接受惠，但有關價格仍十分波動，中電要以審慎的方式控制燃料成本，減低市場波動對客戶帶來的影響。

中電補充，明年「可再生能源上網電價」及「可再生能源證書」的定價將維持不變。

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政府今年年初向住宅用戶發放一共2,000元電費補貼，到12月發放餘下240元便會完結，未用完的補貼則可以繼續使用。

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記者：陳曉瑩﹑洪芷晴