【豪宅曝光】66歲趙雅芝家中舉行生日派對　與黃錦燊結婚36年保持恩愛有秘訣

▲ 趙雅芝家中開生日派對，令豪宅曝光。

趙雅芝堪稱圈中最著名凍齡女神，外表比實際年齡後生，而且更有份雍容華貴的仙氣。下周日（11月15日）便是趙雅芝的66歲生日，她的一班好姊妹王玉環、楊盼盼、吳寶玲等，日前在趙雅芝家中開派對預祝生日，出名是愛妻號的黃錦燊也有在場。

事後，趙雅芝、王玉環分別在網上上載派對的照片。從相中所見，趙雅芝的家典雅兼具氣派，有巨型客廳、水晶吊燈、超大露台、落地玻璃窗，家居有如皇宮一般，令網民羨慕。而且趙雅芝家中放有很多鮮花，她發放生日派對相片也寫道：「鮮花配美食，美景配好友。」

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▲ 黃錦燊夫婦的家，樓底頗高。（取自微博）

趙雅芝曾當空姐

未入娛樂圈前，趙雅芝曾於日本航空公司任空服員。在1973年，參加TVB首屆香港小姐競選，並獲得第四名。在1976年，她辭去空中小姐一職正式加入演藝圈。

她曾參演電視劇包括《乘風破浪》、《倚天屠龍記》、《上海灘》等，全都收視報捷，奠定她在70、80年代TVB當家花旦的地位。

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模範夫妻黃錦燊趙雅芝

事業外，在家庭生活方面，趙雅芝早於1975年與醫生黃漢偉結婚，二人並育有兩子，可惜他們在1983年離婚。

在1984年，她與黃錦燊結婚，二人結婚到今36年仍非常恩愛，是圈中有名的模範夫婦，兩人育有一子黃愷傑，獲父母的演藝細胞也入行當了演員。

▲ 趙雅芝堪稱凍齡女神。（取自微博）

黃錦燊曾接受TOPick訪問，大讚太太趙雅芝是持家有道的賢妻良母：「她永遠以家庭為先，細路好尊重她，她又好支持我讀書、轉行。」

至於夫妻相處之道，他說其實離不開互相尊重：「明白對方有時會和你意見不合，最緊要盡量去站在對方立場看事件。」