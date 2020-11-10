【時尚速報】UNIQLO睽違10年再度聯乘Jil Sander　簡約大師+J系列周五正式登場

▲ 「非常Jil Sander」式的剪裁cashmere女裝大褸，不到二千元便可購得。（$1,799/圖片品牌提供）

來自日本的UNIQLO的業績雖然還未能超越西班牙的ZARA，但UNIQLO憑著推出質優，脗合亞洲人體型與及積極研發可持續的衣服而建立起一個良好形象。至於UNIQLO和時裝設計師更是合作無間，最叫人津津樂道的是10年前UNIQLO與簡約大師Jil Sander的合作，當時人山人海排隊搶購的情景，筆者仍然歷歷在目。

▲ 整個 +J 系列共不是無色無相，一樣有花巧的款式，這件女裝恤衫便是最好例子。（$699/圖片品牌提供）

可是合作3季過後，據聞不歡而散，箇中的原因是大師對服裝品質、營銷、甚至宣傳都有嚴格的監控，在「有意見」下結束未嘗不是原因之一。

不過，這一次歷史性的合作實在有太多人喜歡，數年前，UNIQLO將系列中最暢銷的設計重新再造，一樣賣個滿堂紅，當中可見Jil Sander的叫座力。因此，UNIQLO再一次找她操刀 +J 系列，大家又怎會意外呢？正所謂拍爛手掌還來不及呢﹗

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

這個在本周五（11月13日）正式推出的 +J 系列，就正如UNIQLO的總裁柳井正（Tadashi Yanai）所說，設計上要迎合現今生活需要，同時款式上要貫徹永不過時的方針，條子恤衫、cashmere冷衫、經典Jil Sander式樣的白恤衫、西裝和Hybird羽絨，全部一次落齊。

加上Jil Sander過往對服裝品質上有著極高的要求，這個載譽歸來的系列肯定是今年眾多品牌聯乘系列中被看高一線和壓軸的一個。

產品查詢：2577 5811

記者：何偉雄