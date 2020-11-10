【餐飲優惠】香港美酒佳餚巡禮「雙11」開鑼　一文看清首周活動及優惠

▲ 「香港美酒佳餚巡禮」明日（11日）開鑼，為期5星期。（經濟日報資料圖片）

旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於明日（11日）開鑼，為期5星期，至12月15日止，惟受新冠肺炎疫情影響，今年將由以往的實體活動改以「線上、線下」形式舉行，市民可登入活動網站瀏覽餐飲資訊及優惠，網站亦網羅全港逾500 間餐廳優惠，包括米芝蓮餐廳提供低至半價的餐單。

「香港美酒佳餚巡禮」線上活動重點

1）網上酒窖：

雲集由逾100酒商提供的數百款美酒，由本地製造至各國美酒都有。部分酒商提供活動限定的優惠碼、或指定酒品半價等。網站每周會推介15個精選優惠，供大家挑選心水酒品。

酒商 首周推介優惠 Ozen International

Canadian Icewine

Store Forbidden Fruit (2017 Pomme Desiree Iced Apple) 有機蘋果甜酒 - 白金獎，原價每支$380，活動優惠價每支$200 加拿大 Ice Candy - 2016雷司令VQA 白冰酒，原價每支$600元，活動優惠價每支$380 屈臣氏酒窖 McWilliams McW Estate 480 Hilltops Shiraz 2019買一送一 意大利頂級酒莊聯盟 一次試3款96分酒， 包括LM96 神級騎士

CAMASELLA Appassimento Puglia IGT、LM96意大利中部皇者 Francesco Toscana Rosso IGT 及LM96 AMARAMA IGT 原價$1722， 活動期間提供6折優惠， 售$1033元，加送$50現金回贈 Ming Cellar Asia Limited 精選Moscato 買3送1

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2）美食外送/外賣：

星級酒店和人氣餐廳推出的30款外賣或外送套餐，每個套餐首50份。買家將獲贈法國葡萄酒及酒杯一套6隻，並可享免運費（只適用於外送套餐）。

餐廳 首周推介優惠套餐內容（*只供自取） 售價 香港君悅酒店 (獨家) 香港君悅酒店外賣自取下午茶（二人份）* 原價$438/2 人；現售$372/2人 帝都酒店 靜岡蜜瓜日式下午茶（二人份） $588/2人 帝逸酒店 帝逸酒店香印提子下

午茶「美食速遞」（二人份） $498/2人 半島酒店 半島經典下午茶套餐（二人份）* $680/2人 如心海景酒店暨會議中心

Café Circles 波士頓龍蝦套餐（三道菜二人份） $756/2人 Hansik Goo Hansik Goo 外送二人套餐(3 道菜) $450/2人

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

3）網上大師班：

由11月21開始逢星期六、日，34個星級名廚、酒評家、品酒師等輪流網上開班，教授烹調美食或品嘗佳釀，供大家即時網上收看及重溫，費用全免。不少「大師班」更提供食材或品酒套裝，大家可以預先訂購套裝。

開班日期：11月21-22日、28-29日及12月5-6日，每堂約30分鐘或45分鐘

預購詳情：市民預購食材或品酒套裝，透過Klook 付款；付款時如見「免運費」選項即可享優惠

1月21日部分大師班簡介 全球知名酒評家James Suckling*推介法國波爾多最新佳釀 品酒套裝售$500 米芝蓮一星餐廳VEA 行政總廚鄭永麒分享中法美食「香煎帶子配潮州菜脯帶子裙邊汁」 食材套裝售$400 米芝蓮三星餐廳富臨飯店行政總廚黃隆滔師傅即席教煮「阿一炒飯」 食材套裝售$200 11月22日部分大師班簡介 名廚戴龍師傅教煮「香港食神之黯然銷魂飯」 食材套裝售$200 香港酒業總商會清酒業委員會主席楊帆講解清酒搭配不同東南亞美食的竅門 品酒套裝售$580 亞洲侍酒及教育中心首席執行官麥學基分享西班牙必去酒莊，並教在家自製Sangria 品酒套裝售$328 *以英語授課

▼ 點擊圖片放大

4）網上拍賣：

香港酒業總商會將在活動期間（11月14日至12月11日）舉辦一連4星期的網上葡萄酒拍賣會，每周推出不同主題。首周（11月14至21日）以「風韻猶存」為主題，拍賣品包括主要來自法國波爾多產區約10年及更舊年份的葡萄酒，其後拍賣主題還包括抵買閃拍、烈酒精選以及罕有特色美酒等。

拍賣日期 主題 內容 11月14日至21日 風韻猶存 拍賣品主要來自法國波爾多產區約10年及更舊年份的葡萄酒 11月22日至28日 抵買閃拍 拍賣價值相宜的高質素葡萄酒，部份拍賣品設有閃拍環節，投標者若以拍賣底價較高價錢投標，有機會即時投得 11月29日至12月4日 烈酒精選 精選各種蒸餾酒，包括威士忌、中國白酒(如茅台) 、清酒等 12月5日至11日 罕有特色

美酒 拍賣包括多款來自世界各地罕見而且稀有酒類收藏，以及古董葡萄酒和烈酒配件。

「香港美酒佳餚巡禮」線下活動重點

旅發局與超過500間餐廳合作，在活動期間提供不同形式的餐飲優惠。合作餐廳由米芝蓮星級食府到地道街頭小吃都有，優惠包括固定價格特選餐單、驚喜飲食禮遇、地道小食消費優惠等等。所有優惠資訊將上載「香港美酒佳餚巡禮」活動網站供大家選擇。

合作平台 優惠內容 「WE LOVE DINING」by DiningCity 中高檔餐廳提供固定價格特選餐單 米芝蓮餐廳午餐每人$148起，晚餐每人$288起 香港日「嚐」by Klook 地道街頭小食優惠包括消費滿$60減$20、消費滿$120減$40 周五快閃優惠：於指定美食/地區消費滿$200減$80 驚喜品味之旅by FeedMe Guru 素食、打卡勝地、靚景等特色餐廳推出特選套餐 送食客神秘驚喜 「United We Dine」

by Tatler Dining Hong Kong 高級餐廳及酒吧推限量菜單 4款原創雞尾酒在酒吧輪流推出 蘭桂坊環球美食巡

禮by LKF Association 逾20間位於蘭桂坊餐廳及酒吧推出指定餐飲第2份半價優惠

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩