Zoom獲選美國十大最快樂公司排行榜首位

▲ 有職場研究調查公司訪問逾1,000萬名員工，評選出員工幸福感最高的10間公司，結果由Zoom榮登榜首。

工作環境相信是直接影響員工對公司產生的價值，在積極的工作環境中，員工更能發揮主動性。最近有職場研究調查公司就訪問逾1,000萬名員工，評選出員工幸福感最高的10間公司，結果由雲端視像會議軟件公司Zoom Video Communications榮登榜首。

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據美國消費者新聞與商業頻道CNBC報道，美國職場研究調查公司Comparably根據全美5萬間公司的1,000萬名員工提交的職場幸福調查問卷，評選美國十大最快樂公司。該調查根據員工對薪酬、工作與生活的平衡、福利以及整體文化等問題的回應，確定哪些公司為員工提供最佳的整體體驗。

而在去年美國求職網站Glassdoor發布的全美100強CEO榜單上，其行政總裁袁征（Eric S. Yuan）亦曾被評為全美最佳CEO。袁征是中國移民，曾8次申請美國簽證被拒。有員工留言形容管理層「謙虛、有遠見及聰明」，而公司亦將快樂帶給客戶及員工。亦有人形容，Zoom的公司文化就像一家人，每星期提供4餐午飯、假日工作又有補水，管理層對員工給予很大的支持。

新冠肺炎疫情期間，視像會議平台迅速成為與朋​​友，家人和同事保持聯繫的首選工具。Zoom表示，單單是3月份，其每日平均會議參與人數已由12月的1,000萬增加至2億人。而且，袁征早前接受媒體訪問時表示，期望疫情盡快結束，但今次疫情或令僱主和企業改變想法，將來每周至少一天在家工作，並非不可行。

外界認為，袁征是考慮員工的需要為出發點，讓員工在家工作不但可保障他們避免病毒傳播的風險，同時讓員工對公司更有歸宿感，他們會為自己在公司工作感到自豪，以及願意將自己的公司推薦給朋友。

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而其他入選十大最快樂公司還包括Microsoft、Apple和Google，分別排名第3、第5和第6。

責任編輯：施雯雯