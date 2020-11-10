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窩心英式喜劇《靚太軍樂團》　軍嫂美妙歌聲暖萬家

娛樂 16:38 2020/11/10

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一群互相扶持的軍嫂，左襟繫上小紅花Poppy踏上皇家音樂廳舞台，用最溫柔歌聲唱出對丈夫與國家的愛，暖人心窩。

跟劉德華扮演指揮家、同樣在11月上映的《熱血合唱團》不同，英國片《靚太軍樂團》（Military Wives）雖也談及合唱團團員如何共同面對挫折與挑戰，卻聚焦一班軍嫂憑每次練歌圍爐取暖，排遣寂寞與擔憂，更以歌聲為愛人遙寄祝福和掛念，窩心得令觀眾又喊又笑兼帶着暖意離開戲院。

真摯的東西最美麗，這句話千古不變，能觸動人心的真摯，就是《靚太軍樂團》、戲中的軍妻俱樂部及合唱團最重要的核心價值，也是此英國片能獲得爛番茄網站85%的觀眾高度評價，國際版權能狂銷40多國的原因，全因愛、音樂和真善美都是普世嚮往的共通語言。

性格南轅北轍的兩名高官妻子Kate與Lisa，為讓軍嫂有寄託，遂組台「靚太軍樂團」。

電影講述一群英軍駐守阿富汗後，兩名高官妻子Kate（姬絲汀史葛湯瑪絲飾）與Lisa（莎朗賀根飾），為了讓軍嫂打發時間、有寄託而不會胡思亂想，遂經營「靚太俱樂部」。

可惜兩人性格南轅北轍，經常意見不合而爭執，亦令俱樂部猶如一盤散沙。

擁有悅耳天籟而成為合唱團主音Jess，很珍惜每次與兒子跟丈夫通話的機會。

直至某天有人建議組成合唱團，意外地令靚太們漸漸走近，每次練唱就像集體心理治療。

這群從來沒有學過唱歌的素人歌手，每天為了身在戰地的丈夫擔憂，音樂竟成為她們堅持下去的力量！在彼此扶持下，她們成功登上大舞台︰皇家音樂廳（Royal Albert Hall），用最溫柔的歌聲唱出最堅強的心聲，撫慰戰場內外無數人的心靈。

丈夫與獨生子皆從軍的Kate，最能體會軍人妻子之辛酸，創立合唱團是希望能分散各人的注意力，成為彼此的家人與後盾。

改編軍妻合唱團真實經歷

本片由《光豬六壯士》（The Full Monty）的奧斯卡提名導演Peter Cattaneo執導，導演透露看到關於「靚太軍樂團」的電視劇《The Choir︰ Military Wives》，即被其概念啟發拍成此片。

作為一部與音樂相關的電影，歌曲自是劇情以外一大主角，片中驚喜重現多首80年代經典名曲，包括The Human League的《Don't You Want Me》、Tears for Fears的《Shout》、Yazoo的《Only You》，以及90年代Dido的《Thank You》。

軍嫂由一盤散沙到登上Royal Albert Hall大舞台，用歌聲撫慰戰場內外無數人的心靈。

片尾由著名歌手Robbie Williams原創的《Home Thoughts From Abroad》，歌詞更是結集軍嫂與愛人來往書信中的深情金句，如：「今晚10點我會凝望月亮，那是你的1點半，你還醒着嗎？」

歌曲像承載了她們的感情與思念，用溫暖歌聲唱出對丈夫與國家的愛，也給了她們力量，凝聚了世界各地軍妻們的心，更發起了全球性響應運動，令「靚太軍樂團」多達75個。

壓力爆煲又沒表演經驗的軍嫂，被市集演出慘淡收場狠狠打擊自信。

觀眾見證新婚軍嫂Sarah從陌生、隔閡，到成為她們之間的一分子，共享一班丈夫不在身邊的自強女性之關愛。

導演厲害在沒有讓電影變得矯情、煽情，而是一切都是恰到好處，不慍不火、不多不少，讓觀眾跟着剛剛好的劇情起伏，而體會軍嫂不為人知的悲與喜。

Info
《靚太軍樂團》
上映日期︰11月12日
片長︰113分鐘
級別︰IIA

記者：Kristy

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