窩心英式喜劇《靚太軍樂團》　軍嫂美妙歌聲暖萬家

▲ 一群互相扶持的軍嫂,左襟繫上小紅花Poppy踏上皇家音樂廳舞台,用最溫柔歌聲唱出對丈夫與國家的愛,暖人心窩。

跟劉德華扮演指揮家、同樣在11月上映的《熱血合唱團》不同,英國片《靚太軍樂團》(Military Wives)雖也談及合唱團團員如何共同面對挫折與挑戰,卻聚焦一班軍嫂憑每次練歌圍爐取暖,排遣寂寞與擔憂,更以歌聲為愛人遙寄祝福和掛念,窩心得令觀眾又喊又笑兼帶着暖意離開戲院。

真摯的東西最美麗,這句話千古不變,能觸動人心的真摯,就是《靚太軍樂團》、戲中的軍妻俱樂部及合唱團最重要的核心價值,也是此英國片能獲得爛番茄網站85%的觀眾高度評價,國際版權能狂銷40多國的原因,全因愛、音樂和真善美都是普世嚮往的共通語言。

▲ 性格南轅北轍的兩名高官妻子Kate與Lisa,為讓軍嫂有寄託,遂組台「靚太軍樂團」。

電影講述一群英軍駐守阿富汗後,兩名高官妻子Kate(姬絲汀史葛湯瑪絲飾)與Lisa(莎朗賀根飾),為了讓軍嫂打發時間、有寄託而不會胡思亂想,遂經營「靚太俱樂部」。

可惜兩人性格南轅北轍,經常意見不合而爭執,亦令俱樂部猶如一盤散沙。

▲ 擁有悅耳天籟而成為合唱團主音Jess,很珍惜每次與兒子跟丈夫通話的機會。

直至某天有人建議組成合唱團,意外地令靚太們漸漸走近,每次練唱就像集體心理治療。

這群從來沒有學過唱歌的素人歌手,每天為了身在戰地的丈夫擔憂,音樂竟成為她們堅持下去的力量!在彼此扶持下,她們成功登上大舞台︰皇家音樂廳(Royal Albert Hall),用最溫柔的歌聲唱出最堅強的心聲,撫慰戰場內外無數人的心靈。

▲ 丈夫與獨生子皆從軍的Kate,最能體會軍人妻子之辛酸,創立合唱團是希望能分散各人的注意力,成為彼此的家人與後盾。

改編軍妻合唱團真實經歷

本片由《光豬六壯士》(The Full Monty)的奧斯卡提名導演Peter Cattaneo執導,導演透露看到關於「靚太軍樂團」的電視劇《The Choir︰ Military Wives》,即被其概念啟發拍成此片。

作為一部與音樂相關的電影,歌曲自是劇情以外一大主角,片中驚喜重現多首80年代經典名曲,包括The Human League的《Don't You Want Me》、Tears for Fears的《Shout》、Yazoo的《Only You》,以及90年代Dido的《Thank You》。

▲ 軍嫂由一盤散沙到登上Royal Albert Hall大舞台,用歌聲撫慰戰場內外無數人的心靈。

片尾由著名歌手Robbie Williams原創的《Home Thoughts From Abroad》,歌詞更是結集軍嫂與愛人來往書信中的深情金句,如:「今晚10點我會凝望月亮,那是你的1點半,你還醒着嗎?」

歌曲像承載了她們的感情與思念,用溫暖歌聲唱出對丈夫與國家的愛,也給了她們力量,凝聚了世界各地軍妻們的心,更發起了全球性響應運動,令「靚太軍樂團」多達75個。

▲ 壓力爆煲又沒表演經驗的軍嫂,被市集演出慘淡收場狠狠打擊自信。

觀眾見證新婚軍嫂Sarah從陌生、隔閡,到成為她們之間的一分子,共享一班丈夫不在身邊的自強女性之關愛。

導演厲害在沒有讓電影變得矯情、煽情,而是一切都是恰到好處,不慍不火、不多不少,讓觀眾跟着剛剛好的劇情起伏,而體會軍嫂不為人知的悲與喜。

Info

《靚太軍樂團》

上映日期︰11月12日

片長︰113分鐘

級別︰IIA



