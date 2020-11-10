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【卵巢癌】女子腹脹便秘「糞便細如筷子」　求醫確診卵巢癌末期擴散至大腸【附6大卵巢癌症狀】

醫生診症室 17:04 2020/11/10

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女子腹脹便秘「糞便幼如筷子」，求醫確診卵巢癌未期擴散至大腸。

持續腹脹、便秘，切勿置之不理，有可能是患癌的徵兆！台灣一名40歲女子持續出現腹脹、便祕等症狀，最初以為腸胃問題，不以為意，直至一次因嚴重便秘求醫，才確診卵巢癌末期，癌細胞已擴散至大腸。有婦產科專科醫生指出，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，便秘、胃脹、消化不良也是卵巢癌症狀。

根據台灣媒體報道，該名40歲的王姓女子本身是一名YouTuber，曾因患良性卵巢腫瘤並接受手術，後來她持續出現腹脹和便秘，但因工作繁忙，加上以為是腸胃問題，故不以為意。直至某次出現嚴重便秘，不但需用盡全力排便，且糞便幼細如筷子，王女才求醫檢查，結果確診卵巢癌末期，癌細胞更擴散至大腸，影響排便。

【同場加映，美國癌症研究所認證10款抗癌蔬菜水果↓】

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卵巢癌症狀

本港婦產科專科醫生方秀儀，曾接受TOPick訪問時表示，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，患者可能全不知情。後期會出現以下症狀：

  • 持續及日益嚴重的胃痛、消化不良
  • 腹部不適、肚脹
  • 小便頻密
  • 大便困難
  • 性交時疼痛
  • 腰背痛

她指出，便秘、胃脹，腹部滿是水也是卵巢癌症狀。當腫瘤漸大，甚至擴散，會影響至腸道或胃部等。當卵巢癌第1c期或以上會有腹水，代表卵巢癌已開始擴散，已影響盆腔、腹膜，不再是早期，腫瘤不只局限於卵巢內。

卵巢癌成因及高危一族

方秀儀表示，卵巢癌的確切成因目前尚未清楚。有醫學界認為，女性在每次排卵過程中，卵巢組織會出現輕微破裂與修復，這有可能誘發細胞異常生長，亦有認為排卵期間荷爾蒙水平上升，刺激不正常細胞的生長。

雖然卵巢癌成因暫未明確，但下列女性患此病的機會較高：

  • 比一般女性較遲停經
  • 從未生育
  • 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）
  • 體重超標，食用過多脂肪
  • 有自然流產或不孕現象
  • 曾罹患乳癌
  • 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

由於初期症狀往往也不明顯，方秀儀建議女士定期做身體檢查，以盡早發現腫瘤。另也可考慮接受驗血測量CA125指數及超聲波素描，及早偵測疾病。

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責任編輯：羅嘉欣

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