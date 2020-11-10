「賽馬會幼童健齒計劃」為18萬名幼稚園兒童　到校提供免費口腔護理及檢查

▲ 「賽馬會幼童健齒計劃」為18萬名幼稚園兒童提供免費口腔護理及檢查。（郭家穎攝）

香港大學牙醫學院獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，由今個年度（2020至2021）起，推行為期三年的「賽馬會幼童健齒計劃」，為18萬名幼稚園兒童提供有關口腔的基本護理及多款免費服務，計劃超過1000間學校參與。

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香港大學牙醫學院齲病學臨床教授及學院對外事務副院長朱振雄指，香港有55%的5歲小朋友出現蛀牙情況，嚴重影響學童成長。他表示，學童會因牙疼會避開比較難咀嚼的食物，導致影響營養吸收，影響恆齒發育。他認為蛀牙是可以預防的，計劃團隊會到幼稚園為K1至K3的學童進行口腔檢查，以及早發現及處理學童蛀牙情況。

其中，計劃團隊的牙醫將到校，並為幼稚園一至三年級學童進行口腔檢查，整個檢查過程約需1至2分鐘。在進行基本口腔檢查後，如發現學童有蛀牙，牙醫會在獲得家長同意下，為幼童使用氟化氨銀治療，氟化氨銀是由銀離子和氟離子溶解於氨水中，所形成的一種透明殺菌劑，能夠減少致蠣細菌滋生，同時亦可促進牙齒硬組織的再礦化。治療後，學童的蛀牙情況得以暫緩，以防惡化，家長則可自費安排學童向一般牙醫進一步求診。

此外，朱振雄指，氟化氨銀治療在新冠肺炎疫情下會是牙科的新趨勢，因以往牙科治療會多使用噴霧式藥物，但使用氟化氨銀治療時，只需要將藥物塗在學童的牙齒上，避免賤起口水引起感染風險。

有份參與計劃的宣道會雷蔡群樂幼稚園鄭校長指，幼童在老師及醫生的教導後，更加了解保護牙醫的重要性，有家長更指會避免少吃零食，也會多注意口腔健康多刷牙。她續指家長十分支持這次項目，而學童在熟悉環境下，有老師和同學支持下，幫助小朋友更加容易接受口腔檢查。

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記者：郭家穎