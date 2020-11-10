  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (週二) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嚴正化《特務打爆機》做打女　超認真搭建1:1客機拍攝【有片】

娛樂 16:28 2020/11/10

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《特務打爆機》

由大鐘獎影后嚴正化主演動作喜劇《特務打爆機》內做打女，影片講她與丈夫（朴誠雄飾）和女兒乘飛機去旅行卻遇上恐怖份子，於是她潛藏已久的真功夫終被激發出來，一個打十個。

《特務打爆機》的九成場景都在飛機上拍攝，但因為真正的飛機空間有限，為體現韓國首部劫機題材電影，劇組於是決定由零開始組裝一架方便拍攝的飛機。

家庭旅行豈料遇上恐怖份子。

製作團隊首先親自到訪位於美國洛杉磯負責組裝波音飛機的公司內部，及與無數電影、電視劇、廣告合作過的「Air Hollywood」，將整套「波音777」客機配件引進韓國，整個製作團隊連同多位韓國飛機工程師由零開始、連續兩個星期不分晝夜組裝一架拍攝用的1:1客機，而商務艙的座椅更是團隊搜索全國各地得來。

除機身，電影中出現的「Air Hawaii」航空公司的標誌、機艙座位顏色、空中服務員的服裝、名牌，甚至餐巾都由劇組親自製作，還刻意使用了航空公司提供的飲品和零食。

最後檢驗時，本來負責駕駛「波音777」的資深機師到達現場後，也忍不住大讚劇組：「非常有心思，超厲害！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【整容液】南韓首部都市恐怖動畫　削肉重塑五官批判整容風氣扭曲人心
13:17 2020/10/08
【整容液】南韓首部都市恐怖動畫　削肉重塑五官批判整容風氣扭曲人心
【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽　拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】
18:47 2020/07/13
【屍殺半島】姜棟元+李貞賢+李蕊互笠高帽　拍與喪屍對打場面挑戰高難度動作【有片】
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
電影 動作片 南韓

最高瀏覽

【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
18:41 2020/11/06
【星二代】曾慕雪一度抗拒「曾江女兒」稱號　自小與繼父阮兆輝投緣助推廣粵劇
【開心速遞】《愛回家》愛寵或要告別熊家　曾暗中換角元祖啤啤是「安仔」周嘉洛愛犬【多圖】
14:16 2020/11/09
【開心速遞】《愛回家》愛寵或要告別熊家　曾暗中換角元祖啤啤是「安仔」周嘉洛愛犬【多圖】
【新冠肺炎】近期確診者逾半曾住酒店　陳沛然：不明白為何要staycation？
17:43 2020/11/09
【新冠肺炎】近期確診者逾半曾住酒店　陳沛然：不明白為何要staycation？