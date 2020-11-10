嚴正化《特務打爆機》做打女　超認真搭建1:1客機拍攝【有片】

▲ 《特務打爆機》

由大鐘獎影后嚴正化主演動作喜劇《特務打爆機》內做打女，影片講她與丈夫（朴誠雄飾）和女兒乘飛機去旅行卻遇上恐怖份子，於是她潛藏已久的真功夫終被激發出來，一個打十個。

《特務打爆機》的九成場景都在飛機上拍攝，但因為真正的飛機空間有限，為體現韓國首部劫機題材電影，劇組於是決定由零開始組裝一架方便拍攝的飛機。

▲ 家庭旅行豈料遇上恐怖份子。

製作團隊首先親自到訪位於美國洛杉磯負責組裝波音飛機的公司內部，及與無數電影、電視劇、廣告合作過的「Air Hollywood」，將整套「波音777」客機配件引進韓國，整個製作團隊連同多位韓國飛機工程師由零開始、連續兩個星期不分晝夜組裝一架拍攝用的1:1客機，而商務艙的座椅更是團隊搜索全國各地得來。

除機身，電影中出現的「Air Hawaii」航空公司的標誌、機艙座位顏色、空中服務員的服裝、名牌，甚至餐巾都由劇組親自製作，還刻意使用了航空公司提供的飲品和零食。

最後檢驗時，本來負責駕駛「波音777」的資深機師到達現場後，也忍不住大讚劇組：「非常有心思，超厲害！」