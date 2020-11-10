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【有營飲食】素肉等如健康？ 營養師拆解高脂陷阱教揀健康素肉

保健美顏 17:41 2020/11/10

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

營養師教揀健康素肉。

近日素肉掀起一陣話題，到底在形形式式的素食產品中，應如何選擇？澳洲註冊營養師何梓姍（Rosanna）最近分享，素食產品跟其他產品一樣，都要選三少之選，即少鹽少糖少油，以下是鈉質、脂肪、糖分標準：

  • 低鈉：每一百克少於120毫克鈉質
  • 低糖：每一百克少於5克糖
  • 低脂：每一百克少於3克脂肪

其次，Rosanna指出可從成份表中檢視有沒有不健康的成份，例如椰子油、棕櫚油等不好的脂肪酸，或者會不會有許多糖漿、砂糖、葡萄糖、鹽、素食豉油蠔油等。

Rosanna表示，當成份排得越前，代表所佔份量越多，所以這些添加的調味料最好排得越後，越少越好。圖中是Rosanna推介，一隻低脂低糖，未算低鈉但又不算高鈉的素食產品。

文章獲註冊營養師Registered Dietitian Rosanna - 營養小百科Nutrition Micropedia授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋

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