燕麥為何稱「超級食物」？ Beta-Q係咩？ 如何有助降低膽固醇？

近年，健康飲食愈來愈受人們重視，而經歷了疫情令大家更注重維持身體抵抗力，決心培養良好的飲食習慣，例如每日食營養豐富的燕麥作為早餐。被世界衞生組織選為「超級食物」之一的燕麥，具有極高營養價值，當中還有一種人體不能自我製造的 Beta-Glucan（β-葡聚糖，簡稱Beta-Q），它是一種由β-1,3和β-1,4糖苷鍵連接的葡萄糖聚合物，為燕麥中重要的成分之一。跟其他天然食品比起來，燕麥內所含有的葡聚糖也是較為豐富的。

或許，你會覺得β-葡聚醣（Beta Q）聽起來很陌生，但它就是我們熟悉的「膳食纖維」的一種，並且是「可溶性膳食纖維」，就是烹煮燕麥時，看到黏稠的膠狀物質的來源呢！此外，燕麥還含有其他多種營養素，包括微量營養，例如鋅、鎂、磷以及蛋白質，對整體健康更有幫助。

臨床證實，只要連續1.5個月每日攝入足夠份量的Beta-Q，可降低膽固醇近8%，有助促進心臟健康。而當Beta-Q被人體吸收後，更可延長食物在胃部停留的時間，抑制胃部和小腸的排空速度，增加飽肚感。Beta-Q更可使大便易於排出體外，加上燕麥蘊含的膳食纖維，亦有助刺激大腸肌肉的蠕動，維持腸道健康。

▲ 燕麥還含有其他多種營養素，包括微量營養，例如鋅、鎂、磷以及蛋白質，對整體健康有幫助。

燕麥是否要每日食先有用？ 每次食幾多才適當？

既然燕麥被公認為10大超級食物，建議最好每天都吃燕麥，根據美國食品及藥物管理局（FDA）的建議，每天要從燕麥攝取3克Beta-Q才能將膽固醇有效降低，份量相當於食用約75克（半杯）乾燕麥片。

每日食一碗燕麥早餐，比起其他早餐具更低膽固醇、更高膳食纖維的優點，飽肚感亦更強，使每個早上都精神煥發，是健康早餐的好選擇。

早午晚食用均可

每日早餐都食燕麥片，會否很枯燥乏味？其實燕麥片有很多種類與烹調方法，日日都可以食出新花樣。選自100%天然澳洲燕麥的桂格皇牌燕麥片，有即食燕麥片、原片大燕麥、快熟燕麥片等選擇，適合最簡單的水煮，亦可加入奶類、香粥或米飯一同烹調。

除了早餐選擇外，亦可用於焗製餅乾、麵包、鬆餅或曲奇時，增加營養價值，作為可口美味下午茶小食，甚至可用於製作燕麥蒸肉餅，增加營養價值之餘亦增加肉餅的軟滑口感，是晚飯小菜的好選擇。更多燕麥烹調方法，可參考桂格燕麥食譜：https://www.quaker.com.hk/recipe.php

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