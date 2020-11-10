湯家驊籲民主派勿總辭　梁君彥：市民對泛民點人數觀感心中有數

▲ 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，因意識形態及立場而總辭，並不符合議會精神，呼籲民主派不要總辭，否則「返不到去」。（資料圖片）

有傳人大常委會將會DQ（取消資格）部份民主派議員，民主派亦表明，一旦DQ就會總辭。行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，因意識形態及立場而總辭，並不符合議會精神，呼籲民主派不要總辭，否則「返不到去」。

湯家驊在電台節目上稱，議員總辭就履行不到爭取民主的目的，對任何人都無益，而議會應有不同聲音，但不能因為是議會少數而拖垮制度。他強調，大部分市民希望一國兩制能在2047年後延續，認為衝擊只會令一國兩制，沒有條件延續下去。

湯家驊又指，目前未有確實法律條文，界定甚麼行為，會被視為不擁護基本法或不效忠特區，如人大常委會要處理，或會就基本法104條定下框架及指引，令立法會行使基本法第79條有依據，再由議員或主席動議，經在席議員三分之二通過去取消議員資格。

被問到拉布是否等同不擁護基本法或不效忠特區，湯家驊強調，每個行為有個限度，如果嚴重至癱瘓議會，則可能引起，對特區是否效忠的爭拗。

另外，立法會主席梁君彥表示，根據基本法，議員有權要求點算法定人數，但在過去4周已合共要求點算人數80次，他直言︰「觀感如何，市民心中有數」。

梁君彥認為，議員擁有權利，但議會仍需運作，而香港面對疫情及眾多經濟民生問題下，更需要不同黨派攜手合作，直言過去4次會議所處理的法案，都沒有爭議性，強調他已採取最大的容忍度。

公民黨黨魁楊岳橋則表示，若北京在短時間內，先後兩次大動作取消議員資格，是對港人及制度的侮辱，更證明民主派議員留守議會，為北京帶來很大的痛苦。