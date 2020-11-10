【DR誤殺案】法官要求除口罩作供　袁國勇笑言「這樣有點危險」

▲ 袁國勇及現任港大微生物學系主任杜啟泓兩師徒，今分別於高等法院作供。(林育慧攝)

DR醫學美容集團顧客疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生否認誤殺，案件今(10日)於高等法院續審。港大微生物學系講座教授袁國勇今到法庭作供，他於宣誓以按法官要求消毒雙手，當法官要求他除下口罩時，袁表示現有點愕然，回應「Remove?It's a bit dangerous(脫下?這樣有點危險)」。

袁國勇作供後離開法院，記者問及法庭防疫措施是否足夠，袁表示「Ok啦」。袁亦坦言除下口罩作供，「我無所謂，我驚我傳染你哋咋，我成日見咁多病人」。

袁國勇以專家證人身分作供時指，事發後從死者陳宛琳（46歲）血液樣本中，發現每毫升血液含菌量達10萬。袁指未經培植已可從顯微鏡看到大量膿腫分枝桿菌，情況是不尋常及罕見。

袁又指曾到到亞太幹細胞科研中心（APSC）及DR美容中心調查，採集64個環境樣本，發現從APSC離心機底面及側壁和移液管吸器含膿腫分枝桿菌，遂通知警方。袁認為污染最大可能來自APSC，他認為移液管吸器為共同源頭。

袁認為替4名病人進行回輸的醫生，向病人建議療程有醫療益處，袁認為CIK療程只建議作為生命受威脅的搶救治療，例如末期癌症等，而非用於正常人士，醫生不應考慮為加強健康或美化身體的人士進行治療。

袁國勇認為應由合資格專家，例如由臨床血液病醫生監管的認可血液實驗室所製備的血液細胞，以及輸注前確保血液細胞不受污染。

於辯方盤問下，袁國勇同意從沒有就報告內以書面發表部分意見，因他認為作為一個註冊醫生，應知悉有關基本資料。

控方舉證完畢，案件押後至下周一（16日），辯方將開展其案情。

被告麥允齡(38歲)，被控1項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日，在香港連同周向榮及陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死陳宛琳名陳愛蓮。

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記者：林育慧