【2020聖誕節】護膚化妝品聖誕倒數日曆登場 YSL+Lancôme+fresh內附皇牌精華及唇膏幾錢？【附價錢詳情】
聖誕節快到，想令節日氣氛持續升溫，倒數日曆是每個追求浪漫和驚喜的女人的必備品！TOPick為大家介紹2020年出爐的聖誕節倒數日曆，大家可以優惠價錢，一次過試到護膚化妝品的重牌產品，性價比強！
點擊大圖了解聖誕節倒數月曆詳情：
YSL ADVENT CALENDAR倒數月曆 售價HK$1,720
YSL ADVENT CALENDAR倒數月曆以黑、紅主調為主，充滿神秘及狂野的派對氣氛。月曆有24個驚喜，當中包括人氣唇膏及香水系列，亦有皇牌極效活萃夜光仙人掌超級精華，每個YSL粉絲都應該擁有一套。
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Lancôme限量版2020聖誕驚喜倒數月曆 換購價HK$630
Lancôme的倒數月曆性價比強，有25件產品，當中包括皇牌護膚品及化妝品，例如Génifique小黑瓶、立體塑顏緊緻亮白精華及有齊絲滑及啞緻唇膏，一次過滿足護膚及美妝需要。大家凡購買任何Lancôme正價產品，即可以HK$630換購限量版 - 2020聖誕驚喜倒數月曆一套。
月曆包括：
- 瑰麗豐盈絲滑唇膏 #196 (貨裝)
- 展扇濃黑睫毛膏防染暈配方 (貨裝)
- Génifique小黑瓶10ml
- Génifique小黑瓶10ml
- Génifique大眼精華5ml
- Génifique發光眼霜5ml
- 極緻完美細胞修護滋養油 7ml
- 極緻完美玫瑰面霜(柔潤型)15ml
- 極緻完美玫瑰眼霜5ml
- 溫和保濕水 50ml
- 溫和保濕水 75ml
- 立體塑顏緊緻亮白精華 10ml
- 立體塑顏緊緻亮白乳霜15ml
- 立體塑顏緊緻晚霜15ml
- 淨澈亮肌精華水50ml
- 淨澈亮肌淡斑精華10ml
- 全方位防禦抗曬清爽乳霜SPF 50 / PA ++++ 10ml
- 舒緩抗壓保濕啫喱霜15ml
- 舒緩抗壓保濕晚霜15ml
- 速效眼部卸妝水 30ml
- 妝前啞緻底霜10ml
- 極致持妝輕透粉底液PO-01 5ml
- 迷你瑰麗寶石絲滑唇膏 #01
- 迷你瑰麗絕色啞緻唇膏 #505
- La Vie Est Belle Flowers of Happiness香水 4ml
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fresh倒數日曆美肌驚喜套裝 售價HK$990（價值HK$1,385）
月曆包括：
- 大豆卸妝潔面乳
- 紅茶酵素抗污染精華水
- 紅茶抗皺緊緻精華
- 玫瑰深層保濕面霜
- 玫瑰保濕面膜
- 玫瑰深層保濕雙效精華
- 紅茶晚間緊緻面膜
- 睡蓮青春活膚面霜
- 黃糖滋潤護唇蜜(香濃焦糖) 2g
- 黃糖抗皺活肌修護唇膏 2.2g
- 黃糖冰涼薄荷護唇膏 2.2g
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THE BODY SHOP聖誕限量版倒數月曆 售價HK$599
聖誕限量版倒數月曆滿載多款熱賣產品，包括泡泡浴、杏仁奶蜂蜜身體潤膚霜、香蕉滋養洗髮護髮套裝等等，相信喜歡花香及香甜水果味的用家會喜歡！
月曆包括：
- 芒果潤手霜30ml
- 辣木浸浴泡泡28g
- 杏仁奶蜂蜜身體沐浴乳60ml
- 節日限量版髮帶
- 乳木果潔膚皂100g
- 士多啤梨潤唇霜10ml
- 迷你沐浴球 (含可回收物料製成)
- 英倫玫瑰亮肌身體潤膚霜50ml
- 椰子身體磨砂50ml
- 香蕉滋養洗髮露60ml
- 乳木果潤手霜30ml
- 芒果沐浴露60ml
- 沐浴手套
- 士多啤梨沐浴露60ml
- 粉紅西柚潤手霜30ml
- 椰子浸浴泡泡28g
- 塑型指甲銼
- 粉紅西柚浸浴泡泡28g
- 香蕉滋養護髮素60ml
- 椰子潤唇霜10ml
- 節日限量版髮夾
- 椰子沐浴乳60ml
- 芒果潤唇霜10ml
- 杏仁奶蜂蜜身體潤膚霜50ml
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Benefit Shake Your Beauty聖誕倒數日曆 售價HK$585（價值HK$1,083）
Benefit的倒數日曆以風琴形設計，日曆包括12款皇牌妝物迷你裝，例如眉妝產品、零毛孔底霜、胭脂蜜粉、持久眼線及具不同功能的睫毛液。
日曆內有兩大眉妝皇牌，讓你快速完成簡單眉妝的Gimme Brow+豐眉膏升級版，再以precisely, my brow立體塑形眉筆勾畫眉形及24-HR Brow Setter透明定型眉膏定妝，令眉妝更立體。
日曆包括：
- Gimme Brow+豐眉膏升級版(3號色)|迷你裝
- precisely, my brow立體塑形眉筆(3號色)|迷你裝
- the POREfessional毛孔細緻底霜|迷你裝
- The POREfessional: Hydrate Primer毛孔細緻保濕霜|迷你裝
- Roller Liner 啞緻眼線筆(黑色)|迷你裝
- Hoola 古銅胭脂蜜粉|迷你裝
- Dandelion蒲公英胭脂蜜粉|迷你裝
- 24-HR Brow Setter透明定型眉膏|旅行裝
- They're Real!睫毛底霜|旅行裝
- They're Real!以真亂假睫毛膏(黑色)|旅行裝
- BADgal BANG! 壞女孩無重豐盈睫毛液(黑色)|旅行裝
- Roller Lash捲翹睫毛膏(黑色)|旅行裝
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責任編緝：王芷瑩