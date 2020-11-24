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【2020聖誕節】護膚化妝品聖誕倒數日曆登場　YSL+Lancôme+fresh內附皇牌精華及唇膏幾錢？【附價錢詳情】

休閒消費 17:11 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

為大家推介多款護膚化妝品聖誕倒數日曆！

聖誕節快到，想令節日氣氛持續升溫，倒數日曆是每個追求浪漫和驚喜的女人的必備品！TOPick為大家介紹2020年出爐的聖誕節倒數日曆，大家可以優惠價錢，一次過試到護膚化妝品的重牌產品，性價比強！

點擊大圖了解聖誕節倒數月曆詳情：

    點擊圖片放大
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YSL ADVENT CALENDAR倒數月曆　售價HK$1,720 

YSL ADVENT CALENDAR倒數月曆以黑、紅主調為主，充滿神秘及狂野的派對氣氛。月曆有24個驚喜，當中包括人氣唇膏及香水系列，亦有皇牌極效活萃夜光仙人掌超級精華，每個YSL粉絲都應該擁有一套。

購買連結【按此

Lancôme限量版2020聖誕驚喜倒數月曆　換購價HK$630

Lancôme的倒數月曆性價比強，有25件產品，當中包括皇牌護膚品及化妝品，例如Génifique小黑瓶、立體塑顏緊緻亮白精華及有齊絲滑及啞緻唇膏，一次過滿足護膚及美妝需要。大家凡購買任何Lancôme正價產品，即可以HK$630換購限量版 - 2020聖誕驚喜倒數月曆一套。

月曆包括：

  • 瑰麗豐盈絲滑唇膏 #196 (貨裝)
  • 展扇濃黑睫毛膏防染暈配方 (貨裝)
  • Génifique小黑瓶10ml
  • Génifique小黑瓶10ml
  • Génifique大眼精華5ml
  • Génifique發光眼霜5ml
  • 極緻完美細胞修護滋養油 7ml
  • 極緻完美玫瑰面霜(柔潤型)15ml
  • 極緻完美玫瑰眼霜5ml
  • 溫和保濕水 50ml
  • 溫和保濕水 75ml
  • 立體塑顏緊緻亮白精華 10ml
  • 立體塑顏緊緻亮白乳霜15ml
  • 立體塑顏緊緻晚霜15ml
  • 淨澈亮肌精華水50ml
  • 淨澈亮肌淡斑精華10ml
  • 全方位防禦抗曬清爽乳霜SPF 50 / PA ++++ 10ml
  • 舒緩抗壓保濕啫喱霜15ml
  • 舒緩抗壓保濕晚霜15ml
  • 速效眼部卸妝水 30ml
  • 妝前啞緻底霜10ml
  • 極致持妝輕透粉底液‎PO-01 5ml
  • 迷你瑰麗寶石絲滑唇膏 #01
  • 迷你瑰麗絕色啞緻唇膏 #505
  • La Vie Est Belle Flowers of Happiness香水 4ml

購買連結【按此

fresh倒數日曆美肌驚喜套裝　售價HK$990（價值HK$1,385）

月曆包括：

  • 大豆卸妝潔面乳
  • 紅茶酵素抗污染精華水
  • 紅茶抗皺緊緻精華
  • 玫瑰深層保濕面霜
  • 玫瑰保濕面膜
  • 玫瑰深層保濕雙效精華
  • 紅茶晚間緊緻面膜
  • 睡蓮青春活膚面霜
  • 黃糖滋潤護唇蜜(香濃焦糖) 2g
  • 黃糖抗皺活肌修護唇膏 2.2g
  • 黃糖冰涼薄荷護唇膏 2.2g

購買連結【按此

THE BODY SHOP聖誕限量版倒數月曆　售價HK$599

聖誕限量版倒數月曆滿載多款熱賣產品，包括泡泡浴、杏仁奶蜂蜜身體潤膚霜、香蕉滋養洗髮護髮套裝等等，相信喜歡花香及香甜水果味的用家會喜歡！

月曆包括：

  • 芒果潤手霜30ml
  • 辣木浸浴泡泡28g
  • 杏仁奶蜂蜜身體沐浴乳60ml
  • 節日限量版髮帶
  • 乳木果潔膚皂100g
  • 士多啤梨潤唇霜10ml
  • 迷你沐浴球 (含可回收物料製成)
  • 英倫玫瑰亮肌身體潤膚霜50ml
  • 椰子身體磨砂50ml
  • 香蕉滋養洗髮露60ml
  • 乳木果潤手霜30ml
  • 芒果沐浴露60ml
  • 沐浴手套
  • 士多啤梨沐浴露60ml
  • 粉紅西柚潤手霜30ml
  • 椰子浸浴泡泡28g
  • 塑型指甲銼
  • 粉紅西柚浸浴泡泡28g
  • 香蕉滋養護髮素60ml
  • 椰子潤唇霜10ml
  • 節日限量版髮夾
  • 椰子沐浴乳60ml
  • 芒果潤唇霜10ml
  • 杏仁奶蜂蜜身體潤膚霜50ml

購買連結【按此

Benefit Shake Your Beauty聖誕倒數日曆　售價HK$585（價值HK$1,083）

Benefit的倒數日曆以風琴形設計，日曆包括12款皇牌妝物迷你裝，例如眉妝產品、零毛孔底霜、胭脂蜜粉、持久眼線及具不同功能的睫毛液。

日曆內有兩大眉妝皇牌，讓你快速完成簡單眉妝的Gimme Brow+豐眉膏升級版，再以precisely, my brow立體塑形眉筆勾畫眉形及24-HR Brow Setter透明定型眉膏定妝，令眉妝更立體。

日曆包括：

  • Gimme Brow+豐眉膏升級版(3號色)|迷你裝
  • precisely, my brow立體塑形眉筆(3號色)|迷你裝
  • the POREfessional毛孔細緻底霜|迷你裝
  • The POREfessional: Hydrate Primer毛孔細緻保濕霜|迷你裝
  • Roller Liner 啞緻眼線筆(黑色)|迷你裝
  • Hoola 古銅胭脂蜜粉|迷你裝
  • Dandelion蒲公英胭脂蜜粉|迷你裝
  • 24-HR Brow Setter透明定型眉膏|旅行裝
  • They're Real!睫毛底霜|旅行裝
  • They're Real!以真亂假睫毛膏(黑色)|旅行裝
  • BADgal BANG! 壞女孩無重豐盈睫毛液(黑色)|旅行裝
  • Roller Lash捲翹睫毛膏(黑色)|旅行裝

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責任編緝：王芷瑩

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