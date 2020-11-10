美再制裁多4人　劉賜蕙：續堅定不移維護國家安全

美國國務院及財政部再公布制裁名單，最新4人上榜，分別是港澳辦副主任鄧中華、國安公署副署長李江舟、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙及國家安全處高級警司李桂華。

劉賜蕙表示，美國以制裁打擊警隊維護國家安全，只會徒勞無功，強調毫不畏懼，而她對成為警隊維護國安部門的負責人，感到驕傲和榮譽。

李桂華則指，維護國家安全是警務人員的責任，會繼續做好工作，強調服務警隊、捍衞香港是其終身責任和榮譽，其執法決心不會因美國制裁而動搖。

另外，美國國務卿蓬佩奧發聲明指，中國及港府官員持續破壞香港自治和自由，利用港區國安法，以政治目的拘捕不同政見人士，強調美方決心追究扼殺香港民眾自由、損害香港自治的人士，呼籲北京履行《中英聯合聲明》。

署理行政長官張建宗批評，不可接受美國做法，是野蠻及令人髮指地干預香港內部事務，制裁並不合理，強調香港有責任保護國家安全，不會畏懼美國，批評美國違反國際慣例及國際法律。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤