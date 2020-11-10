【聖誕好去處】銅鑼灣利園聯乘香港迪士尼15周年慶典　聖誕3大打卡位及期間限定店

▲ 希慎廣場地下將有5米高的「幻彩飄雪水晶球」。（相片由大會提供）

適逢香港迪士尼樂園踏入15周年，加上全新「奇妙夢想城堡」登場，利園區商場今個聖誕亦以香港迪士尼樂園15周年為主題，打造3大打卡位，一家大小留在市區也可與米奇米妮一同慶祝。

位於銅鑼灣的希慎廣場、利舞臺廣場及利園二期於12月上旬開始，將設有米奇、米妮與一眾迪士尼朋友的15周年造型塑像及佈置，以夢幻唯美風格打造3個拍照區。

希慎廣場幻彩飄雪水晶球

其中位於希慎廣場地下（啟超道入口），將以米奇頭像打造成5米高「幻彩飄雪水晶球」，盛裝的米奇、米妮、高飛與布魯托迎賓；而璃光幻彩的城堡裝置於水晶球內閃耀，在指定時間內，水晶球更會呈現浪漫星光效果，增加雪亮聖誕氣氛。

▲ 希慎廣場一樓的奇妙聖誕廣場。

奇妙聖誕廣場Magical Show

希慎廣場一樓則設有「奇妙聖誕廣場」，唐老鴨及黛絲塑像在米奇拱門下歡迎大家，另一邊還有鋼牙奇奇與大鼻帝帝在小鎮上陪大家拍照。而奇妙聖誕廣場亦設有期間限定甜品店，發售印有米奇及迪士尼朋友圖像的食物。

▲ 唐老鴨及黛絲在米奇拱門下歡迎大家。（相片由大會提供）

於指定日子，「奇妙聖誕小鎮」更會上映Magical Show聖誕派對，七色幻燈投射配以慶典韻樂及精彩影片，將聖誕氣氛推至最高點。

利舞臺3米閃爍聖誕樹

至於利舞臺廣場會有3米高的「閃爍聖誕樹」，將會成為打卡熱點之一，米奇、唐老鴨與高飛會大玩「層層疊」，為巨型聖誕樹加上繽紛吊飾，非常璀璨炫目。

▲ 利舞臺廣場有3米高的「閃爍聖誕樹」。（相片由大會提供）

此外，希慎廣場將特設香港迪士尼樂園期間限定精品店，多款限量禮品獨家發售；同時，Lee Gardens會員更可獨家換領限量版米奇精品，迪士尼粉絲要留意。

香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS

日期︰2020年12月上旬至2021年1月10日

時間︰11am至9pm

地點︰希慎廣場、利園二期、利舞臺廣場

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責任編輯︰林綺玲