【雪糕火鍋】Häagen-Dazs™ 首次與Sanrio合作　人氣Sanrio角色造型雪糕火鍋

▲ Hello Kitty士多啤梨雪糕蛋糕。

適逢Sanrio 60週年，Häagen-Dazs™與Sanrio characters首次合作，將於11月12日推出三位人氣活潑角色Hello Kitty、My Melody、Pompompurin造型的限定雪糕火鍋套裝，勢必全城轟動！而雪糕蛋糕及季節限定派對冰袋套裝亦已率先登場。

每款雪糕火鍋套裝包括十分搶眼的Sanrio角色立體造型火鍋爐，及32個指定口味迷你雪糕球和朱古力醬，同時備有精緻的Sanrio角色造型的火鍋叉，可以自己沾上暖暖的朱古力醬，形成脆皮雪糕球，脆軟口感頓時於口腔激發雙重幸福滋味。現凡於12月14日或之前使用DBS信用卡預訂可享9折早鳥優惠。

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堂食地點：

銅鑼灣告士打道311號皇室堡2樓212店

中環士丹利街19號卡佛大廈2樓1店

售價： HK$529/套，每套Sanrio characters雪糕火鍋禮券另附送3張優惠券 (1張單球雪糕禮券、1張$80雪糕蛋糕優惠券及1張補充裝折扣優惠券，總值超過$200)

推出日期：2020年11月12日起接受預訂，12月5日起開始換領

早鳥優惠：12月14日或之前預訂，可享DBS 信用卡可享9折優惠，Häagen-Dazs™銀卡會員9折，白金及金卡會員88折

鎖售點：Häagen-Dazs™門市及網上商店

Häagen-Dazs™亦為顧客提供堂食及其他節日限定外賣經典雪糕火鍋，除經典朱古力醬外，32球的經典套裝及48球的尊貴套裝更配有全新士多啤梨紅寶石朱古力醬。

限定雪糕蛋糕

此外，Häagen-Dazs™同步推出Häagen-Dazs™ X Sanrio characters限定雪糕蛋糕：Hello Kitty 駕乘飛機，My Melody 駕乘熱氣球及 Pompompurin 駕乘火車。

▲ Hello Kitty士多啤梨雪糕蛋糕。

售價：3款尺寸可供選擇，Mini: HK$439/個、Regular: HK$569/個、 Large: HK$669/個

發售日期：即日起

銷售點：Häagen-Dazs™門市及網上商店

General Mills香港及澳門總經理鄭惠真女士（Janice Cheng）提到，雪糕的旺季一般為夏天，希望在冬天以皇牌朱古力雪糕火鍋，聯乘Sanrio角色，用新元素為消費者提供新鮮感，令雪糕的銷售媲美夏天。

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責任編輯：陳珈希