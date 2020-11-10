【港大藏屍案】銀行職員形容死者 「買樓好似買棵葱咁易」　 死者擬買囍帖街單位

▲ 港大偉倫堂宿舍事務助理梁學博今到高等法院作供。(程志遠攝)

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（10日）於高等法院續審。另一名曾接待死者的銀行職員今供稱，死者於花旗銀行開戶後，隨即拿出一張400萬元的支票存入戶口，死者當時稱該支票本來是其丈夫給她用作購買囍帖街一個單位，職員形容死者看來富有，「買樓好似買棵葱咁易」。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

花旗銀行職員李鍵豪今供稱，2018年8月16日下午，死者的胞妹陳慧賢入內查詢開戶優惠，由於陳已有戶口，李因此提議她推薦新客戶，便可獲得推薦獎賞。死者其後入內開戶，並從背包中取出一張400萬元的支票作存款，死者當時表示該支票本來是其丈夫給她用作購買囍帖街一個單位。

李又指他陪伴死者排隊入票期間，他看到死者以手機錄音提及開戶和迎新優惠，他遂問及死者為何替自己錄音，死者解釋她怕回家後會忘記，故先錄音。

死者其後離開銀行，約於15至30分鐘後折返，並將手機遞給李，手機的另一方正是被告，被告問及死者開了什麼戶口，李遂向被告講述迎新優惠，以及死者已入票存款，被告遂表示稍後會再向死者查問。

李於辯方盤問下指出，死者予他的感覺富有，「買樓好似買棵葱咁」，而死者雖然沒有提過其丈夫的職業，但死者曾提及其丈夫很富有。

港大偉倫堂宿舍事務助理梁學博今則供稱，他與被告共事期間彼此屬泛泛之交，被告是一個好人，不會拒絕別人。梁又供稱2018年8月27日早上他收到被告的電郵，內容指前一晚有警員到宿舍調查人口失蹤案，被告促梁叫同學毋須太緊張，是有關其家事。

辯方盤問下指出被告於2018年4月曾留醫於瑪麗醫院達兩星期，梁表示他不知情，但梁承認於同一時間，他留意到被告暴瘦，至於當中原因他則沒有過問。

於2018年8月20日接到被告與Nancy就死者失蹤報案的女警區寶珍今供稱，當日她向父女二人查問時，被告曾表示死者曾於2016及2017年在未有通知家人的情況下，獨自前往英國及雲南旅行。被告又指與女兒及死者，曾於8月17日凌晨約1時就洗手間問題而爭吵，死者曾表示不會再理家中的事，被告於當日早上起床後，便發現死者已離家。案件明續審。

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記者：楊詠渝