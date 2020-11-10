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城門水塘發現女浮屍　警方證實為失蹤5旬婦

社會 17:41 2020/11/10

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

人員將屍體抬離現場。

荃灣城門水塘發現女浮屍，證實為早前一名失蹤的50歲女士。

今日（10日）下午約2時，警方接報城門水塘近菠蘿壩對開有一人形物體漂浮，懷疑有人意外遇溺，消防到場於離岸1米處撈起一名女子，惟經搶救後當場不治。

警員於事主隨身背囊內尋獲身份證明文件及藥物，證實死者是一名今晨於葵涌失蹤的50歲姓楊女士，警方聯絡事主家人到場認屍。消息指事主患有癌症，疑因病厭世。

防止自殺求助熱線

  • 生命熱線：2382 0000
  • 撒瑪利亞會：2389 2222
  • 撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000
  • 人生熱線：8100  8012
  • 社會福利署：2343 2255
  • 東華三院芷若園： 18281
  • 明愛向晴軒：18288
  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
  • 利民會： 3512 2626
  • 香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)
  • 生命熱線：青少年生命專線 2382 0777
  • 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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記者：黃傑偉

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