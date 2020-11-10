城門水塘發現女浮屍　警方證實為失蹤5旬婦

▲ 人員將屍體抬離現場。

荃灣城門水塘發現女浮屍，證實為早前一名失蹤的50歲女士。

今日（10日）下午約2時，警方接報城門水塘近菠蘿壩對開有一人形物體漂浮，懷疑有人意外遇溺，消防到場於離岸1米處撈起一名女子，惟經搶救後當場不治。

警員於事主隨身背囊內尋獲身份證明文件及藥物，證實死者是一名今晨於葵涌失蹤的50歲姓楊女士，警方聯絡事主家人到場認屍。消息指事主患有癌症，疑因病厭世。

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記者：黃傑偉