【演唱家夢】歷美國911感悟回港與家人團聚　IT人才棄矽谷高薪厚職圓音樂教育夢

▲ 本地演唱家梅維瀚當年放棄矽谷高薪厚職，回港實現音樂教育夢。

追夢永遠不嫌遲，本地演唱家梅維瀚（Horace）當年在美國升學，大學畢業留在當地工作，經歷美國911恐襲事件後，決定放棄矽谷高薪厚職，回港與家人團聚，同時追尋演唱家夢。Horace以音樂教育培育下一代，因小時候一度討厭音樂，令他拒絕強迫小朋友學音樂。

男拔師兄DJ泰山教唱歌

出身小康之家的Horace有一位小學英文老師媽媽，他在7、8歲時學習鋼琴，卻因練琴而討厭音樂，到10歲轉吹奏較冷門的法國號。他就讀拔萃男書院期間加入學校合唱團，漸漸愛上唱歌，更因此贏得首個唱歌比賽冠軍，成為他音樂路上的轉捩點。

▲ Horace是本地少數精通古典美聲（Bel-Canto）及流行聲樂的演唱家。（湯炳強攝）

Horace指拔萃男書院現任校長鄭基恩是他的音樂啟蒙老師，他升上中一那年，剛好是鄭校長首年在男拔任教，更帶領合唱團及管弦樂團，在校長的耳濡目染下，令他愛上音樂與教育。在母校男拔的音樂路上，Horace還要感激另一位重要人物，就是早他一屆的男拔師兄、商台DJ泰山（曾匡民）。

泰山教我『唱歌最緊要有靈魂』，令我醒覺唱歌不只看五線譜，還要唱出感情，這句說話一直植根在我內心。

美國升學積極參與合唱團

在男拔讀書期間，Horace曾帶領學校合唱團奪得超過20個合唱及獨唱比賽的冠軍，當中更包括「最佳年青歌唱家」的獎學金。在港完成中六後，Horace赴美國升學，入讀印第安納大學（Indiana University）主修商科，該校的音樂學院同樣享負盛名，他利用所有選修科讀音樂有關的科目。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

在大學期間，他曾跟隨獲美國格林美音樂獎提名的舞台表演合唱團「Singing Hoosiers」，到各個城市巡迴表演，並曾與辛辛那提交響樂團（Cincinnati Pops Orchestra），灌錄迪士尼精選大碟《Magical Musicals》作全球性發行。

棄矽谷IT工作回港教唱歌

美國大學畢業後，Horace在矽谷任職電腦科技工作約2至3年，已躍升至項目經理。1990年代正值美國資訊科技盛極一時，處處充滿機遇，他有意轉職至當時創立不久的「後起之秀」Google。可是，2001年發生美國911恐襲事件，身在三藩市的他有感人生無常︰

美國與香港始終有距離，我想近返屋企人，而且那時年少氣盛，好想做自己喜歡的事。

▲ Horace與太太Maria有意將來安排子女到外國讀書，放眼世界。（湯炳強攝）

離鄉別井8、9年後，Horace決定回港與家人團聚，並開辦音樂學校，以音樂教育下一代，更不時舉辦各類型的音樂活動。歌手G.E.M.鄧紫棋14、15歲時曾隨Horace學唱歌，他又教過JW王灝兒，學生當中有人在美國參與百老匯音樂劇，也有投身製作人或音樂家行列的。

演唱家爸爸不強迫孩子學音樂

Horace與太太Maria育有7歲女兒Madison和5歲兒子Marius，Madison在一所國際學校就讀小二，Marius則是K3學生。Maria是澳門人，13歲時隨家人移居美國，Horace與Maria的愛情故事始於印第安納大學，一個讀商科，一個念心理學，二人相識長達25年，今年已結婚14周年。

▲ Horace不強求子女學音樂，最緊要興趣行先。（湯炳強攝）

一對子女喜歡唱歌、打鼓，但對音樂並不如爸爸般著迷。Horace認為萬事起頭難，學音樂亦然，練樂器很苦悶，但當奏出第一首歌後便慢慢得心應手。不過，基於他學音樂有過不快的經歷，如果孩子對音樂沒興趣，他絕不強求。

我細個不喜歡音樂，曾經好憎唱歌，到14、15歲才開竅，所以我不想亦不會強迫小朋友學音樂。

他笑言不少與女兒同齡的小朋友已考獲鋼琴八級，女兒只考至二級，而且比起鋼琴她更喜歡打鼓。他認為小朋友的興趣最重要，家長不必強加自己的期望。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

難忘葉蒨文親自與學生排練

投身歌唱界17年，Horace作為本地少數精通古典美聲（Bel-Canto）及流行聲樂的演唱家，教學上揉合傳統及流行聲樂，配合肢體動作、舞台演出等表演元素。他最近製作的音樂劇《The Musical of the Musicals 2020》原於9月表演，不過受疫情影響只能改為網上音樂影片播放。參與音樂劇的包括小學至中學生，收錄6首曲目，擬在不同場地取景攝錄。

Horace以舞動合唱（show choir）的特色，學生不時獲邀在演唱會上表演，包括2012年葉蒨文演唱會，他憶述葉蒨文當年的親切和用心︰

演唱會於9月舉行，學生在暑假兩個月期間練習綵排，Sally每星期一兩次親自與學生一起排練，對我們的意義非常大。

▲ Horace有感「疫情可以是困境，也可以是求變的機會」。（湯炳強攝）

在葉蒨文演唱會上表演成功，令Horace的音樂學校香港聲樂學院（Red Vocal Academy）嶄露頭角，其後陳奕迅、鄭秀文、古巨基、陳慧嫻、C AllStar、鄭中基、許廷鏗、郎朗等演唱會，也邀請他的學生表演。只是去年至今先後發生社會運動及疫情，音樂學校的表演活動受影響，但無阻他教唱歌的熱誠。

教育從來難以用金錢來衡量，做人也不能後悔，只能向前看。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者︰駱秀玲